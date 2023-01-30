2024乘風破浪？侯友宜：永遠接受市民要求，努力回應民意
新北市長侯友宜今（30）日出席市府新春團拜，對於團拜上的擊鼓表演《乘風破浪》節目，是否是代表其心境與2024要乘風破浪帶大家更好？侯友宜仍是簡單回應，表示新北市團隊永遠接受市民要求，努力回應民意，以民為天、團結一致，讓新北市快速的轉變，變成國際更先進的大都市。
記者吳嘉億／新北報導
另外《美麗島電子報》董事長吳子嘉評侯友宜初選的話會面臨兩難的情境，究竟是否要被納入初選民調還是不表態？侯友宜則是重申，現在主要的還是要把所有工作的重心擺在新北市上，自己現在是新北市的市長，新北市長有新北市長的角色，新北市還有很多的工作要去帶動北台灣的發展；像最近環狀線跟台北市在春節這段時間都有密集的會商，希望快速的串起北台灣共好，讓所有的共同生活圈因為團隊的合作跟協調，讓北台灣能夠更好以外，中華民國台灣會更好。
記者問到捷運環狀線經營雙北立場問題，侯友宜表示，環狀線的經營權從前台北市長柯文哲到現在的市長獎萬安，兩市的態度並沒有改變，在春節當中，包括春節前，新北市副市長朱惕之跟台北市副市長李四川已經多次開會密商協調，基本上所有的細節都已經談妥了，就有待今天兩市正式對外做一個公布。
侯友宜強調，最重要的是讓民眾在整個經營權的轉換過程當中，營運不要受到影響而且可以更舒適更便捷，提供更好的服務，這才是民眾所要的，所以會分階段分批次來做好整個營運的轉接。