新內閣將上路 沈富雄認「這人」成亮點：看他如何破黑金
行政院長蘇貞昌今（30）日召開會臨時行政院會，會中通過內閣總辭案，而由陳建仁率領的新內閣明日新手上路，新閣揆陳建仁也將公布完整名單。不過按照目前已經知道的閣員名單，留任或升任的比例較多，對此，前立委沈富雄便認為，內政部長林右昌是唯一亮點，「看他如何破黑金」。
編輯中心/綜合報導
沈富雄今早在臉書發文表示，「新內閣除正副閣揆外只有六位新人，我建議卸任和就任紀念照可以同時拍定，前一張拍完後，後面新人上前補上空位即可。原本必須為敗選負責的和重新整軍、蓄勢待發的是同一批人馬，真是令人驚豔不止！」
除了新任閣揆陳建仁，副院長鄭文燦，目前已知的6位新人分別是內政部長林右昌、財政部長莊翠雲、文化部長史哲、僑委會徐佳青、原能會張靜文、海委會管碧玲，其中有4位是女性，而莊翠雲、徐佳青、張靜文都是扶正，沈富雄認為林右昌是「唯一亮點，就看他如何破黑金。」
對於目前內閣成員名單沒有太多新意，沈富雄感慨「萬萬沒想到一個全面執政，盛極一時的民進黨可以一路衰敗至如此田地，自己人都不想當你的官了，你還能指望大家選你的人當下任總統？」而有網友留言回覆說這篇文章語氣很像是前立委林濁水，沈富雄也回應表示，「林濁水和我都是就事論事，明辨是非，邏輯通暢的人」。（編輯：倪浩軒）