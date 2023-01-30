潘瑋柏出國追極光放閃！「最美空姐」低調露臉堅不同框
41歲男星潘瑋柏2年前閃婚東方航空的「最美空姐」宣云（Luna），曬出夫妻倆與父母的同框合照，洋溢幸福笑容，希望獲得外界祝福，老婆卻被外界拿放大鏡檢視，調侃是出身天王嫂特訓班的網紅，讓他相當不捨，從此保持低調，他最近到芬蘭看極光，和老婆發布同款照片，卻不見夫妻合影，粉絲心疼不已，還幫他們P圖合體，祝福潘瑋柏能大方曬恩愛。
記者江芷稜/綜合報導
這兩年婚姻生活美滿，潘瑋柏養出幸福肥，他在IG曬自拍，表示「過年就是要吃吃喝喝賴床」，被好友楊丞琳笑稱「手指好肥」，粉絲還要他積極瘦身。他隨後自曝出國度假行蹤，到北歐的第一個晚上就看到幸福的極光，想跟大家分享幸運，並穿著厚重滑雪服駕駛雪地摩托車，十分享受在芬蘭酷寒天氣的假期。
有趣的是，老婆宣云在小紅書上曬出和潘瑋柏相同系列的極光照，透露連續兩天看到美麗極光，聽說看到極光會有好運氣，祝福粉絲順順利利。夫妻倆用同款照片放閃，連文字文案寫得都一模一樣，卻不放合照，讓網友相當好奇，有粉絲感慨之前結婚時被酸民猛烈攻擊，現在當然不發合照。
力挺潘瑋柏的歌迷們，則利用事後P圖功能，幫夫妻倆合成同框照，祝福偶像能一直幸福下去，「應該同時發嘛，我們不介意你們曬恩愛」、「老大終於和愛人一起去看了極光」、「不喜歡暗戳戳，就喜歡你們正大光明曬恩愛」、「下次可以一起秀恩愛嘛，兩邊看挺忙的」。