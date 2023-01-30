藍批新內閣派系分贓 綠回擊：遺憾只剩噴口水、扯後腿
準行政院長陳建仁近日來陸續公布新內閣團隊，對此國民黨立院黨團今（30）日召開記者會痛批，內閣改組只重視派系分贓，不重視專業，新任閣員大多是「替補球員上場，副手變主官」。民進黨對此回擊表示，現階段應是捲袖子做事，朝野團結和諧，力拚經濟和社會持續繁榮穩定，國民黨卻只剩成天噴口水、扯後腿功能，一味抹黑新內閣，惡意亂民生、亂經濟，令人遺憾。
記者陳威叡／台北報導
民進黨發言人黃彩玲指出，為因應後疫情時代，總統蔡英文日前公布新任閣揆由前副總統陳建仁擔任，就是希望讓「大仁哥」的溫暖特質，來籌組「溫暖堅韌」內閣。同時交付階段性盤整防疫措施、社會照顧體系的總檢討、持續提升國家基礎建設、推動六大核心戰略產業等任務，就是希望在院長蘇貞昌建立的厚實基礎上，讓台灣持續大步前進。
黃彩玲強調，新任閣揆陳建仁在學術上的成就受到國際、國內肯定，並曾獲選美國國家科學院院士、世界科學院院士，都是不爭的事實。新內閣在過年期間就已經持續進行各項部署工作，就是要穩健銜接各種政務，認真打拚照顧人民，搶得疫後先機。
黃彩玲表示，總統府和新內閣團隊已經在農曆年期間重新整備，希望能透過各種職務的調整，例如增加民意代表、縣市首長、擴大世代合作，讓政府效能更符合民意和社會期待，在開春就努力帶來新的氣象。
黃彩玲說，反觀國民黨，做為最大在野黨，卻不思福國利民的政策論辯，只會用盡最廉價的政治口水抹黑新內閣，企圖亂民生、亂經濟，完全無助國家社會正向發展，令人遺憾。