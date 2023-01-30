轟陳建仁內閣派系分贓　國民黨團：國人不會有任何期待

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曾銘宗表示，去年8月，前新竹市長林智堅涉及論文抄襲案，陳建仁力挺還呼籲還給林智堅清白，盲目支持護航。去年11月輔選民進黨桃園市長候選人鄭運鵬時說，「天主說要支持鄭運鵬」，假天主之名極端泛政治化。這樣的人，合適擔任行政院長嗎？全民都將會檢視。
曾銘宗說，國民黨團作為忠誠的反對黨，既然蔡英文派任陳建仁擔任行政院長，仍期許新內閣：一、以蒼生為念，為全民謀福利，不要不知民間疾苦；二、積極扶植中小企業，促進產業轉型升級，不要只會刻意照顧特別產業、特定公司；三、用人唯才，不要太多意識形態考量，甚至派系分贓、破壞文官體制；四、施政做好政策評估，人民的納稅錢須用在刀口上，不要太多政黨之私，泛政治化考慮。
副書記長謝衣鳯指出，陳建仁將接任行政院長，定位自己要完成蔡英文總統交付給他的四大任務。觀察陳建仁內閣成員，說好聽的是派系平衡，例如副院長鄭文燦屬新潮流、內定海洋委員會主委管碧玲屬謝系、內定內政部長林右昌屬正國會，說不好聽整個內閣根本就只重派系分贓，不重視專業。
謝衣鳳認為，海委會是重要的國安單位，不是任何委員都可以勝任，甚至不是在內政委員會擔任召委，登上幾次海巡署艦艇，就可以擔任海委會主委。她質疑，管碧玲在擔任民進黨不分區立委，專業領域在教育，對立法院議事操作非常熟捻，但這樣的專業擔任海委會主委，能夠讓國人安心嗎？
謝衣鳯進一步指出，陳建仁內閣是替補球員上場，落選的人都變成大官。前台中市長林佳龍參選新北市長慘敗後，果然升官擔任總統府秘書長；民進黨前台北市議員梁文傑競選連任失敗後，接任陸委會副主委；前總統副秘書長李俊毅，參選嘉義市長失利，高升勞動部政務次長。陳建仁內閣充滿了替補球員上場，副手變主官，這就像是球賽快結束，眼看比賽毫無希望，總教練乾脆叫候補球員上場歷練實戰，難道陳建仁內閣是「練習內閣」嗎？
立委費鴻泰則表示，從陳建仁所組成的內閣來看，充滿了妥協，避免蔡英文總統提前跛腳，其中不少內定閣員毫無經驗、毫無專業，其中內定的文化部長史哲，充滿了意識形態，替換原文化部長李永得，一說稱李永得年紀太大，但這樣的說法過於牽強，內閣成員年紀比李永得年長比比皆是，顯然是史哲擔任文化部長，是扮演意識形態的腳色，諸如中正紀念堂的問題、蔣中正銅像遷移問題等等，國民黨團將拭目以待。
費鴻泰認為，蔡英文意圖要在最後一年半的任期內，完成設定的歷史定位，陳建仁內閣成員的安排，明顯看出是要保護自己的權力，以及未來卸任總統職位之後，不會遭到黨內派系鬥爭。此外，從國安團隊幾乎沒有太多的變動，不免讓人擔心在上半年台海情勢，尤其傳出美國新任眾議院議長麥卡錫近期將訪台，會不會比去年前議長裴洛西來訪還要嚴峻？再看看外交部長吳釗燮繼續留任，不時變身成國防部長、陸委會主委對外發表國防、兩岸事務看法，未來會更加兵凶戰危？還是春暖花開？
費鴻泰也詢問陳建仁，高端弊案查不查？論文抄襲查不查？能源政策改不改？超徵現金發不發？以及勞保改革動不動？呼籲陳建仁坦然面對、回答問題，立法院總質詢時，國民黨團會要求明確答案。
副書記長林思銘說，陳建仁組織號稱是「溫暖堅韌」的內閣團隊，原本以為是會令人耳目一新，但看起來還是新瓶裝舊酒，沒有新意。除了財政部、文化部、內政部、原委會、海委會、僑委會，以及故宮院長換人外，其餘有關農業、經濟民生、交通、外交、國防、教育、法務等部門14位閣員及8位政務委員全部留任，完全看不到政府改革的決心，仍然只是守舊內閣。
林思銘指出，陳建仁擔任副總統期間，在蔡英文總統的心裡就是一個溫暖的人，但新內閣堅韌的特質看不到，仍舊只是換湯不換藥，換掉蘇貞昌院長似乎沒有意義，且蔡英文總統口中的「溫暖堅韌」，能夠管得住蘇貞昌教出來的鬥雞閣員嗎？