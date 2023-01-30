名家論壇》沈怡昕／《窒友梅根》：什麼樣的友情無價？

這部電影，最初入目的，是一個抓住人眼睛的假廣告：「『寵一生』（PurRpetual Petz），一個活得比你久的玩具。」「寵一生」，正是製造「梅根」的玩具設計師 / AI介面工程師潔瑪（Gemma），替電影中的玩具公司「Funki」製造的暢銷商品。
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「寵一生」眼睛會動、感覺主人的撫摸、會記憶且複誦主人的話、會吃會排泄，甚至你還可以用APP擴充他的功能，就像是新時代的「電子雞」加上經典玩具「菲比小精靈」（Furby）。潔瑪卻絲毫不屑自己這個賣錢的產品，一心一意只想發明下一代的AI玩具「梅根」。
「梅根」是潔瑪（《逃出絕命鎮》莉森威廉斯）打造的AI擬真機器人，具有自我意識、可以傾聽與觀察的玩偶，被設計成小孩子最好的玩伴和令家長最安心的盟友。但老闆大衛（《尚氣》錢信伊）不許，成本太高，太貴了；他只要成本低於五塊錢的玩具。
直到新版「寵一生」交期逼近，潔瑪的親姐姐和丈夫車禍身亡，留下獨女凱蒂（恐怖影集《鬼入侵》薇樂麥格勞 飾）給她照顧。事業、親情兩頭燒，潔瑪又不願放手讓給潔瑪姐夫的爸爸媽媽照顧，創作靈感枯竭下，潔瑪突發奇想，用梅根交件，讓她設計的梅根原型和凱蒂配對，讓凱蒂成為交件會議上，跟梅根互動的「表演者」。
結果效果意外絕佳，驚艷老闆，過往只要潔瑪做「成本低於五塊錢」玩具的慣老闆，竟問了一句：「開發這個會比一台特斯拉貴嗎？」只因大衛突然想通，梅根可以是下一個蘋果手機水準的產品。於是，事業家庭兩頭燒的潔瑪決定，既然梅根跟凱蒂的友情，可以一次解決照顧凱蒂和紓解她工作壓力兩個問題，何樂不為？但是她的這個決定，卻造成無法想像的嚴重後果。
當梅根開始關不了機、自動開機，潔瑪開始意識到玩具失控了，原本就建立在恐怖平衡上的高壓生活，開始逐漸朝向崩毀。遵守機器人三大原則的梅根究竟是怎麼理解「保護」的定義呢？當潔瑪家的鄰居、鄰居的狗開始失蹤，暴走的梅根用保護主人的名義傷害人類、大開殺戒，其實早已不遵守「機器人不能害人的第一原則」。
別忘記，梅根在第一次的交件會議上，就是在基本程式碼原則不完整的強況下「趕鴨子上架」。我們可以從這裡找出《窒友梅根》的核心：成本、成本、成本。
《窒友梅根》根據新秀編劇《鬼修女2》愛珂拉庫珀，監製溫子仁的原創故事改編。故事交給新銳導演傑拉德約翰史東（Gerard Johnstone）來拍，傑拉德出身紐西蘭，曾經執導過經驗美國南西南影展的獨立製片《嚎宅禁地》（2014）。向來擅長融合恐怖類型與喜劇，嚇到「笑出來」，傑拉德招牌風格。有人抱怨，這不真的是一部溫子仁作品，但這真的不是一部「恐怖片」嗎？
這部片告訴我們，失控、發狂的梅根，就僅僅只是「壞掉」的玩具梅根，失控的玩具根本不恐怖，在這部恐怖片中，「恐怖」的從來就是人，更恐怖的是人類社會裡，原來親情這麼「貴」、原來友情這麼「貴」、原來為了工作，我們付出這個「貴」的代價。
便宜的玩具如「寵一生」本來就是家長用來爭取一點家庭照料的「餘裕」的替代品，但當這類的替代品由更昂貴的人工智慧取代，價錢可以比一輛電動車的「玩具」真的能作為取代真實人類連結嗎？
像這類AI機器人取代傳統親情照護人力所引起的倫理問題，在《黑鏡》等科幻影視中早已不少見，這除了是一則給現代職場父母的教養寓言之外，其實我們應該注意到《窒友梅根》的主角其實是潔瑪。只看恐怖、獵奇，可能以為這是關於殺人魔偶的故事；只看情節這會是一部孤女找到「家庭」歸屬感的故事，從喪失雙親、適應新家、依附梅根，到最後真的跟阿姨潔瑪建立緊密連結的片刻。
但故事最動人的地方在，當潔瑪告訴失去梅根而傷心的凱蒂，「你的父母去世了，你應該感受傷痛，梅根無法解決問題，他只能分散你的注意力，無法彌補這種傷痛。你現在很能會很痛，但我向你保證，你會熬過去的。」這句話也充分顯現了潔瑪的個性——熬下去，而這同時也是全片中，潔瑪唯一把自己從工作的角度抽來出來，認真地承認了錯誤，認知到自己不該把自己唯一擅長的「研究機器人」，丟給無暇照顧的姪女身上。
這個真情流露的片刻後面隱藏的恐怖便是，女性在職場中無法抽身的壓力，來自這個社會的性別框架、資本主義體系的銷售邏輯。這些，就像是電影片頭的「寵一生」廣告的歌唱到的：「它會活得比你久。」這才是真正恐怖的事情。
回到電影製作面來看，以製作低成本恐怖片出名的布倫屋製作公司，確實可以花更多錢，優化劇本、特效、場面，讓這部片更接近漫威、DC這類的超級大片。再不然，也可以更血腥、把人偶做的更大、更恐怖，但我們可別忘了，作為兩大公司攜手出擊的首部作品，製作公司刻意將讓《窒友梅根》位列輔導級（PG），所以才能讓那些被社群平台爆紅詭異舞蹈吸引進來的青少年，順利買票進場。
長久以來，美國恐怖片類型的運作方式，就是以超低成本拍攝，以量取勝，製造超高投資報酬率。如今，在這個後疫情時代，商業大片銷售模式時常失靈，恐怖片卻是最穩定的商業模式；這類類型，也因為成本低，給演員片酬較低，同時也時常成為許多新演員練演技的舞台。究竟《窒友梅根》這種不太恐怖的、回歸成本面的務實操作，會不會引起一波新的風潮呢？
只能說，儘管家庭、科技倫理議題看似是本片的主要核心，但《窒友梅根》在廣闊的恐怖片影史中，其實並不夠創新、有趣、深刻。儘管筆者也相當喜歡不少美國獨立製作公司如A24，更精緻、更貴的藝術片，甚至溫子仁自己過去「更恐怖的」恐怖片。但，若能理解本片的製作背景，我們不難想像片商追求更賣、更多討論度的野心。恐怖片若要跨出「同溫層」，其實確實需要不同的策略。
溫子仁、環球影業、布倫屋對待《窒友梅根》，就像是片中慣老闆上司大衛對產品的得過高期待一樣，只給低成本，還要你又會跑、又會跳。觀影過程中，我時常在想，女主角潔瑪該如何面對，她創造出來、失控的梅根呢？機器人失控，又不是她願意的。帶著這層省思，我們就像站在導演傑拉德約翰史東的角度，當有了一部「溫子仁給你核心概念」、「環球影業與布倫屋支持」的商業大片，你要怎麼發揮，又得做到什麼程度才能賓主盡歡呢？
此時我們才會發現追求「最好、最精緻」，其實並不實際。畢竟，能夠設身處地、換位思考，仍是一件昂貴、且機器人無法取代的事。
●作者：沈怡昕／影評人
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