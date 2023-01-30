開工不憂鬱！橘高校「除夕完整演出」上架　再增2曲目

我是廣告 請繼續往下閱讀
文總表示，橘高校的學生們非常感謝台灣的觀眾對她們的支持，原本《WE ARE》只請他們錄一段影片向台灣朋友拜年，但學生們主動說要用表演來祝賀台灣的除夕，除了原先的編制，還加入同學們自己組成的live band共演。
文總說，《WE ARE》節目播出後。大受觀眾及網友熱烈討論，因此今天中午在YouTube頻道送出驚喜包，上架了共5首曲目的完整版影片，除了已在節目中播出的3首，更新增了《September》和《Memories of You》，祝福粉絲和觀眾在新年一年元氣滿滿。
另一方面，京都橘高等學校吹奏樂部也在社群平台上發布，他們即將在3月25、26日，於日本京都羅姆劇場舉行定期演奏會（畢業公演），從2月12日起開始售票，分為現場觀賞與線上LIVE直播兩種票，海外也可購買，場地可容納2千人，但線上則不設票數上限。本次公演的119、120、121期成員，就是去年來台以及參與台灣除夕《WE ARE》演出的學生，校方透露，同學們也很緊張，不確定在疫情過後舉辦的公演，是否能夠順利獲得觀眾們的關注。
文總首度製播除夕特別節目《WE ARE》，已於春節期間首播及重播，國際影音串流平台Taiwan Plus同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；文總YouTube、文總facebook亦可在一年內重複收看。節目指導單位為文化部，支持企業有台酒、中華電信、beanfun!、昇恆昌、全家便利商店、雲豹能源、富邦集團、證券交易所、期貨交易所、集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心、麗寶樂園渡假區、第一銀行、華南銀行、合作金庫、兆豐銀行、彰化銀行、臺灣企銀等。