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元宇宙方興未艾　施振榮號召企業做公益、啟動千人體驗

▲元宇宙方興未艾，宏碁集團創辦人施振榮（圖右）號召企業做公益，啟動千人體驗，讓更多人體驗元宇宙新世界。圖左為科文双融副董事長陳立恒（圖／施振榮辦公室提供）
▲元宇宙方興未艾，宏碁集團創辦人施振榮（圖右）號召企業做公益，啟動千人體驗，讓更多人體驗元宇宙新世界。圖左為科文双融副董事長陳立恒（圖／施振榮辦公室提供）

記者許家禎／台北報導

元宇宙正蓬勃發展，未來內容更將扮演關鍵角色。宏碁集團創辦人施振榮積極推動文化與科技的整合，科文双融集團更將攜手江賢二、許文融、吳哲宇、馮業輝四大藝術家搶占元宇宙先機，讓東方矽文明占一席之地。他並號召企業攜手公益，啟動千人體驗計畫，讓更多人體驗元宇宙新世界。針對元宇宙發展，施振榮表示，台灣除了可以成為供應元宇宙硬體設備的角色外，未來內容更是元宇宙發展的關鍵，台灣應該在軟體與內容方面積極培養新核心能力。

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開工首日，科文双融集團舉辦新春團拜，身為科文双融董事長，施振榮特別與副董事長陳立恒在双融域Ambi Space One這個科技打造的沉浸式場域，與從各地上線的科文双融執行長黃宛華（美國）、監察人鄭家鐘（台北）、藝術大師江賢二（台東）、本土藝術家許文融（苗栗）、生成藝術家吳哲宇（台北）、藝術家馮業輝（馬來西亞）視訊拜年，虛實結合突破時空的限制。

施振榮表示，元宇宙的發展為台灣帶來新機會，台灣除了可以成為供應元宇宙硬體設備的角色外，未來內容更是元宇宙發展的關鍵，台灣應該在軟體與內容方面積極培養新核心能力，同時建構新舞台讓人才歷練，台灣在元宇宙新世界才能扮演關鍵角色。

為此，科文双融集團也積極攜手國內外藝術家，希望藉由沉浸式場域這個平台，創造出具特色的東方矽文明內容。

施振榮表示，國際知名藝術家江賢二老師預計今年底在將在双融域展出《江賢二數位展》，延伸其創作理念，打破框架，透過數位方式呈現。而以水墨畫見長的本土藝術家許文融老師，則將以他的代表作《台灣風物圖》，透過4K高畫質展現水墨的不同形式和質地，氣勢磅礴，震撼呈現。

而吳哲宇繼去年5月與科技双融合作舉辦NFT生成藝術個展後，身為科文双融的新創育成團隊代表，他也再次分享將虛擬NFT生成式藝術轉譯為實體沉浸式體驗，以及今年度的創作計劃。

施振榮表示，馬來西亞新銳攝影師馮業輝預計今年6月將於双融域展出《絕美之島—縮時台灣映像誌》全沉浸體驗展，結合馮業輝的縮時攝影和灣聲樂團的經典樂曲，呈現出台灣的自然山川、人文地景所帶來的極致感動。作品中匯集其在台歷時七年所拍攝的百萬張攝影作品，配樂係由灣聲樂團演繹台灣經典曲目，營造聲歷其境的效果。

施振榮指出，元宇宙發展面對許多的挑戰，元宇宙要普及應用，首先要有吸引力的內容，才能讓消費者體驗，並從小眾逐漸推廣到大眾。

科文双融集團除了積極與國內外藝術家攜手合作外，為了讓更多人在沉浸式場域體驗元宇宙內容，施振榮也特別號召企業攜手合作，科文双融集團並宣佈啟動公益教育觀展計劃，目前正展出的《達文西光影藝術特展：走進大師的腦內》於2/13~2/24開放公益教育觀展場次，邀請社福團體及教育單位共同參與，預計讓千人體驗沉浸式內容。


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