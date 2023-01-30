樂觀看景氣！傳轉任兆豐金董座？呂枯誠：與台銀情感深厚
兔年上班第一天，台灣金控暨台灣銀行董事長呂桔誠今（30）日在新春開工活動提到，今年台灣經濟會穩健成長，春節前，台銀換新鈔達新台幣667億元、年增30%，顯示民間消費力道漸漸復甦。至於隨著新內閣、新財政部長人事底定，公股行庫董總動向也備受關注，傳出呂桔誠可能轉任兆豐金控董事長，對此，他表示沒聽過，還說跟台銀情感很深厚，希望所有台銀同仁仍然堅守崗位，尤其過去幾年已有打下一些基礎，希望今年繼續開花結果。
記者顏真真／台北報導
台銀今日舉辦2023年新春慶開工活動，呂桔誠受訪時指出，台銀春節假期前兌領新鈔服務達66萬人次，ATM達199萬次，金額總計667億元、年增30%；春節連續假期間，ATM提領逾70萬筆，補鈔2688趟，動員員工逾萬人次，讓民眾領新錢、迎好運。
他也提到，去年全球經濟受俄烏戰爭、通膨升溫、主要國家央行升息，加上新冠疫情反覆等因素影響，也讓銀行業經營增添挑戰，但在全體員工努力下，台銀稅前盈餘191億元，加計政策性負擔達288億元，締造歷年佳績，逾放比0.09%，備抵呆帳覆蓋率1458%，維持在優質水準。
不僅如此，去年台銀新承作房貸2030億元、淨增加近600億元，截至去年底，總房貸餘額9989億元、逼近1兆元大關，房貸業務聚焦青安、公教，逾放比0.09%，損失率也僅0.0009%。呂桔誠更預估，台銀今年房貸業務也能延續去年步調有所成長。至於台銀「三駕馬車」的經營策略，即政府部門、企業金融及消費金融業務目前是各約33%、形成正三角，資產結構穩健。
此外，他還提到，隨國內及邊境疫情管制陸續鬆綁，民間消費逐漸復甦，投資台灣3大方案持續落實，今年台灣經濟可望穩健成長，以中小企業為骨幹的台灣產業，像玉兔一樣敏捷跳躍，充滿活力且堅韌，穩步前行。