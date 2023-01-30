陳建仁新內閣拍板　4原則組溫暖堅韌團隊

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李孟諺指出，組閣4大原則為穩健銜接政務、擴大世代合作、增加女性閣員與延攬地方人才，秉持著上述的組閣原則，來達成總統蔡英文所交付的任務，包括穩定邁向疫後復甦、強化社會安全體系、提升國家基礎建設與推動六大核心政略產業。
陳建仁內閣名單包括：
副院長鄭文燦、秘書長李孟諺（留任）、副秘書長何佩珊（留任）、發言人陳宗彥、政委林萬億（留任）、張景森（留任）、鄧振中（留任）、羅秉成（留任）、黃致達（留任）、政委兼工程會主委吳澤成（留任）、政委兼國科會主委吳政忠（留任）與政委兼任國發會主委龔明鑫（留任）。
首長部分，內政部長林右昌、外交部長吳釗燮（留任）、國防部長邱國正（留任）、財政部長莊翠雲、教育部長潘文忠（留任）、法務部長蔡清祥（留任）、經濟部長王美花（留任）、交通部長王國材（留任）、勞動部長許銘春（留任）、數發部長唐鳳（留任）、衛福部長薛瑞元（留任）、文化部長史哲、環保署長張子敬（留任）。
農委會主委陳吉仲（留任）、陸委會主委邱太三（留任）、金管會主委黃天牧（留任）、海委會主委管碧玲、僑委會委員長徐佳青、退輔會主委馮世寬（留任）、原民會主委夷將‧拔路兒（留任）、客委會主委楊長鎮（留任）、NCC主委陳耀祥（任期制）、中選會主委李進勇（任期制）、公平會主委李鎂（任期制）、原能會主委張靜文（新任）、美國事務委員主委楊珍妮（留任）、故宮院長蕭宗煌、主計長朱澤民（留任）、人事長蘇俊榮（留任）。
各部會政務次長部分，參選嘉義市長失利的李俊俋出任勞動部政次、參選新竹縣長敗選的周江杰擔任客委會副主委，放棄角逐連任台北市議員的阮昭雄接任僑委會副委員長。
此外包括外交部政次由中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳接任，財政部次長李慶華、教育部次長林明裕、農委會副主委陳駿季、環保署副署長王雅玢、文化部次長王時思、海委會副主委洪文玲、工程會副主委葉哲良、故宮博物院副院長黃永泰與原能會副主委林立夫。