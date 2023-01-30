超徵稅收桃市獲50億　桃民進黨團要求普發現金3000

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黨團總召呂林小鳳表示，除了111年度超徵稅額，110年度超徵稅收餘額仍約有17億，總計約有67億，這些預算均尚未編列到112年預算書，目前桃園市人口總數約227萬人，呼籲張善政應比照其他五都，將這些經費規劃普發給市民每人3千元的大紅包，還金於民；尤其現在經濟穩定，發現金給每位市民，才是合理之舉，民進黨團近期也會提案，希望市府能規劃在議會三月份定期大會前發放。
黨團副總召林志強指出，中央宣布超徵稅收還諸於民，依照財政收支劃分法，桃園估計可獲得50億元，然而張善政一上任卻只是加發老人津貼、國中小營養午餐等，照顧幼兒、長者是基本的，但是全桃園市還有許多需要幫助的勞工朋友、青年學子，桃園市民足足有227萬人口，認為張善政應該一視同仁，照顧所有族群的市民，才是真正照顧桃園。
黨團副總召張肇良表示，在前市長鄭文燦的帶領下，桃園市這8年來財政收入、支出穩定，結合中央分配超額稅收50億元，加上鄭文燦撙節開支，六都每人負債最低，甚至留下盈餘的統籌分配款項讓新任市府可以使用，他還以竹北市公所為例指出，竹北市民獲得普發紓困金，不分年齡、不排富，每一位市民都能雨露均霑，讓所有人經濟獲得紓困，呼籲張善政應有效回饋給桃園市民。
黨團幹事長鄭淑方提到，在前市長鄭文燦團隊帶領下，桃園守住國門之都，桃園市民一直努力拚經濟，隨著減緩疫情帶給市民的經濟衝擊，需要市府帶領大家一同努力，期盼張善政能苦民所苦，重視每一位市民，每人普發紓困紅包3000元，讓人民對政府的經濟紓困更有感。