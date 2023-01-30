王心恬摔斷手「X光片骨全斷」 暗示姚元浩：要會做事
凱渥集團董事長吳鋒今（30）日率領旗下藝人走春祈福，舉行開工團拜迎接新年。名模王心恬滑雪資歷11年，去年12月赴日本滑雪不慎摔斷手，受訪表示：「我一心覺得應該是脫臼，X光一出來全斷的時候腦袋一片空白。」也因為起居無法自理，暫時搬回家住給家人照顧，期間朋友都有幫忙送餐，問她會不會特別需要另一半？她笑說：「那也要那個人會做事啊，因為我什麼事情大部分都自己做，就比較麻煩。」
記者羅凌筠/台北報導
玖壹壹的春風、洋蔥看到斷手影片，馬上私訊王心恬，問她危不危險？她以過來人身分奉勸滑雪要專心，她說：「我就是不專心，那時候在顧後面的朋友，我以為朋友摔倒不見了，結果自己摔倒，所以不要管別人，管好自己就好。」好在她理賠可以申請3家公司，稍微補貼3萬醫療費，王心恬今取下固定的三角巾，嘆說骨頭要長3個月，擔心影響4月的鐵人比賽。
李沛旭43歲的新年體驗許多第1次，第1次帶太太回家拜祖先、第1次回太太娘家，並透露和太太家人相處融洽，也包紅包孝敬岳母，在太太娘家會幫忙洗碗嗎？他說：「一個男人平常在家就要做家事，不是岳母在才做。」師妹蔚葒縈也認證：「公司學妹都超羨慕大嫂，他根本就是已經瀕臨絕種的真男人。」問李沛旭「安太座紅包」數字多少？他笑說：「給她我的人生，已經是最大的紅包。」
蔚葒縈去年9月與前男友龍語申5年情斷，看新聞才知道他和同劇女星何依霈傳緋聞。她坦言還無法邁向下一段感情，「我現在有點陰影，只想過好生活，感情的話，因為發生太巨大的事情，讓我不能置信，現階段不想有桃花或感情，先把自己整理好。」問她還在療情傷嗎？她說：「沒有情傷，是很開心的解脫，之前發生事情讓我太震驚，所以今年是重新找回自己的一年。」醉心工作的她將和李沛旭拍攝新戲《惡靈世界》。