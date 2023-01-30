鴻海延攬日本汽車產業大咖關潤　任集團電動車策略長

鴻海科技集團今（30）日宣布，將於2月1日起延攬關潤（Jun Seki）先生擔任集團電動車策略長（Chief Strategy officer for EV）一職，直接向董事長劉揚偉負責。關潤先生長年服務日本汽車產業，擁有近37年經驗，未來將善用其產業經驗與人脈，提供鴻海科技集團於全球電動車領域佈局對策、集團內電動車業務整合、以及產業課題解方。 我是廣告 請繼續往下閱讀 關潤先生現年61歲 (1961 年生，日本長崎縣人)，主要職涯多在「雷諾-日產-三菱汽車聯盟」，最高曾擔任首席副營運長一職，在日產汽車（Nissan Motor）體系下累計33年產業經驗，曾派駐英國、美國、中國大陸、法國等地，具備多國的汽車生產製造營運經驗，熟稔國際間汽車產業鏈運作。關潤於1984年畢業於日本國防大學機械系，1986年加入日產汽車公司（Nissan Motor），於2019年擔任雷諾-日產-三菱汽車聯盟首席副營運長。並曾於東風汽車公司擔任總裁一職；2020至2022年日本電產集團（Nidec）擔任總裁兼執行長、與營運長等職位。鴻海科技集團積極發展電動車業務，並以BOL（Build-Operate-Localize）與CDMS（Contract Design and Manufacturing Service）的營運模式，尋求各國夥伴、既有車廠、以及新創車廠的分工合作，以標準化、模組化、平台化的基礎，協助品牌客戶做大做強。未來鴻海將借重關潤先生在日本汽車產業豐富的管理經驗以及跨國供應鏈的專業知識，整合集團電動車的資源，並協助集團在美洲、亞洲、中東等電動車據點運營發展。鴻海全球廠區齊拜年 印度廠員工寶萊塢歌舞熱血沸騰鴻海2022全年營收再創新高 消費智能產品月增雙位數成長鴻海與輝達強強聯手戰略合作 打造自駕汽車平台鴻海推動量子技術與教育 投資電視劇還發行科普漫畫