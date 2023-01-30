飼主嫌太黏！橘貓僅「有家1週」就被退養 網友全心疼
美國紐澤西州的收容所近日開心送出一隻兩歲橘白貓「布魯諾（Bruno）」，不過因為飼主無法回應貓咪的撒嬌需求，認為牠打擾到自己及孩子的生活，於是忍痛退養，前後時間不到一星期，而回歸收容所的布魯諾表情哀戚，照片被分享上網路平台，引得眾貓奴憐惜。
編輯中心/綜合報導
據《USA Today》報導，公貓布魯諾最開始因為原飼主的孩子對其過敏，在去（2022）年11月被送至蒙特維爾（Montville）動物收容所，在所內生活兩個月後，幸運地被一位單親媽媽及其女兒看中。原本以為布魯諾可以展開一段美好的新生活，豈料這對母女從前並未養過貓，接回後發現兩人無法接受牠「深刻探尋愛」的行為。
該名母親是位居家工作者，布魯諾會在其上班期間不斷碰頭蹭臉，種種撒嬌動作導致她無法專心完成工作，且布魯諾堅持要與小主人同床，總是不知不覺玩在一塊，耽誤睡眠時間。母女在確認彼此的生活習慣確實無法配合後，最終決定退養。
收容所人員將布魯諾的遭遇發上臉書，並分享牠回到收容所後表情哀戚的照片，貼文迅速傳開，布魯諾一下子收到50多則的收養申請，不久後就跟著新飼主去到新家。雖有許多人沒有如願領養到牠，但這也給了所內的其他貓咪一個機會，「大家都上門來見布魯諾，到最後，所裡的貓咪也幾乎同時獲得了領養」。（編輯：李惠婷）