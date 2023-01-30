肯德基x鋼之鍊金術師M主題店開張　送炸雞桶造型元宵燈籠

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二、三樓玻璃窗更有著巨大的愛德華、阿爾馮斯等主角群的大型窗貼；客席區也能看見所有人氣角色同時齊聚一堂， 更還原所有經典場景畫面，地上與桌上也都印上「鍊成陣」圖騰，身歷其境感受《 鋼之鍊金術師 M 》的實境氛圍。
肯德基還於1/30起同步推出《 鋼之鍊金術師 M 》聯名限定設計 XL 盒套餐，凡購買指定金鑲富貴起司金沙雞「XL 超豪肯! 餐」，除了包裝即為限量《 鋼之鍊金術師 M 》版 XL餐盒外，還可獲得限量《 鋼之鍊金術師 M 》虛寶卡一張，共有4種卡面可以收集，最重要的是中獎率100%！每張皆有機會獲得限量遊戲內虛寶，更有機會抽中「SSR 馬斯坦古」、「SR 愛德華」、「SR 阿爾馮斯」或「SR 溫莉」等超人氣角色及豐富好禮，（購買一份指定套餐送一張）。
今起還推出「肯德基兔年炸雞桶造型元宵燈籠」全台限量2,000份要送給大家！使用肯德基專屬炸雞桶桶身設計的造型燈籠，上頭應景可愛的兔子圖案，當燈光亮起時，就會透出萌萌兔子剪影，有夠吸睛。1/30～1/31搶先開放PK雙饗卡APP會員，購買指定餐點金鑲富貴起司金沙雞「金雞招財享樂餐」優先送，（數量有限，送完為止）；活動期間凡購買指定餐點金鑲富貴起司金沙雞「金雞招財享樂餐」一份就免費送「兔年雞桶造型元宵燈籠」一只（數量有限，送完為止），套餐內容包括：起司金沙雞 x 2＋青花椒香麻脆雞 x 2＋咔啦脆雞 x 2＋雙色轉轉QQ球 x 1＋原味蛋撻 x 2＋瓶裝可樂 x 1，售價458元。
另外，德式精品咖啡「kafeD 咖啡滴」今年新春假期特別攜手台北101與LINE FRIENDS，一同推出融入超萌minini們所設計的限定餐飲與店裝，即日起至2/20，台北101觀景台89樓門市與台中水湳旗艦店，已同步換裝亮相並獨家供應限定餐點，「kafeD 咖啡滴」與母公司德風健康館、台南人氣霜淇淋品牌蜷尾家所聯名推出的「德國百靈霜淇淋」，也特別點綴bnini造型可可餅乾，搭配全新熊大限定紙套造型。另外，台北101店獨家販售的minini灑粉熱拿鐵、水湳旗艦店則有獨家「kafeD5」療癒小蛋糕；並同步推出minini限定包裝招牌年輪厚夾心蛋糕禮盒，與kafeD全新「原味天然布朗尼球」等點心。