大解禁！韓國今起解除室內口罩令　民眾仍「戴好戴滿」

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不過解除室內口罩令的首日恰逢週一，在市區咖啡廳、學校、辦公室都湧現人潮，不過有許多民眾口罩仍「戴緊緊」，一名排隊買咖啡的民眾表示，「我相信政府放寬政策是因為對疫情控制有一定程度的把握，但為了自己，我還是想戴上口罩。」也有韓國上班族表示，不戴口罩就像沒安全感，因為在過去3年期間左右幾乎是天天戴，已經成為生活一部分。
韓國學校裡也是處處可見戴上口罩的師生與教職人員，有學校校長表示，「學校發出的通知也有請學生們到校時記得攜帶口罩，甚至可以戴著口罩來，避免出現校園內出現需要戴口罩的突發狀況。」
另外有健身房員工也表示，以前很多人抱怨戴口罩運動很不舒服，但是今天大部分的人都還是戴口罩。有報導指出，早上7時40分至8時00分，在江南站地下室出入的1000名旅客，僅有3至4人沒戴口罩，一名民眾向《韓聯社》表示，進入車廂要戴口罩，乾脆就一直戴著等車。
根據韓國官方數據，在室內口罩令解除的這天，通報確診人數來到自去年7月4日以來新低，僅7416例，新增30例死亡。韓國政府目前仍建議以下情況需配戴口罩，包括出現染疫症狀或與有疑似症狀者接觸；高染疫風險族群或與高風險族群、確診者有密切接觸；身處於密閉、密集、密接場所時；處於高聲吶喊、合唱、對話等易產生飛沫的人群之中。