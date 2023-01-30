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吳姍儒激吻帥尪畫面流出！結婚滿週年告白：謝謝你娶我

▲吳姍儒結婚滿1週年，曬出和老公王陽開公開激吻的浪漫畫面。（圖／翻攝吳姍儒IG）
▲吳姍儒結婚滿1週年，曬出和老公王陽開公開激吻的浪漫畫面。（圖／翻攝吳姍儒IG）

記者江芷稜/綜合報導

綜藝大哥吳宗憲的長女吳姍儒（Sandy），去年1月29日步上紅毯，嫁給室內設計師王陽開，舉辦星光雲集的世界婚禮，場面相當熱鬧，如今剛滿1週年，小倆口準備迎接新生命到來，吳姍儒特地在IG曬出去年婚禮時的激情擁吻影片，向老公道謝「結婚一週年快樂，謝謝你娶我喔」，浪漫氛圍感動近3萬網友按讚。

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▲Sandy和老公王陽開即將迎來第一胎兒子。（圖／翻攝自吳姍儒IG）
▲Sandy和老公王陽開即將迎來第一胎兒子。（圖／翻攝自吳姍儒IG）
▲▼Sandy和王陽開親暱自拍。（圖／翻攝自吳姍儒IG）
▲原本不願公開另一半的Sandy，慢慢曬出和王陽開親暱自拍。（圖／翻攝自吳姍儒IG）
幾乎全家都踏入娛樂圈，Sandy從小就理解爸爸身為藝人缺乏生活隱私的苦惱，曾放話說不願另一半曝光，只以「王先生」稱呼老公，不過隨著婚禮、蜜月、懷孕消息曝光，逐漸慢慢解禁，曬出老公私下帥照放閃，王陽開的明星臉被稱讚激似佐藤健和許光漢的綜合體，帥氣模樣不輸韓國歐巴。

去年婚禮結束後的私人派對，吳姍儒邀請親密好友們一起小酌、跳舞，在美妙音樂與酒精催化下，和老公在眾目睽睽之下嘟嘴接吻，氣氛相當浪漫，事後她以貼圖遮住老公臉孔，避免另一半曝光，直到結婚滿週年才曬出這段親密影片。Sandy形容這一年就是「精彩」，和老公一起經歷、享受很多，「我很喜歡我們的小日子，也很高興可以跟你一起經歷各式各樣的故事，充滿感謝也充滿希望」。

▲吳姍儒曬出去年在婚禮派對上親吻老公的浪漫影片。（圖／翻攝自吳姍儒IG）
▲吳姍儒曬出去年在婚禮派對上親吻老公的浪漫影片。（圖／翻攝自吳姍儒IG）
原本計劃先過兩人世界，小寶寶提前來報到，吳姍儒公布肚子裡懷的是男寶寶，預計2、3月會卸貨，爸爸吳宗憲則準備獎賞100萬獎金給未來的金孫，如果生孫女的話會獎賞200萬元台幣，Sandy笑說沒關係，會想盡辦法賺回來，沉浸在當媽媽的喜悅中。


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