小心皮蛇爬上臉　不明頭痛是初期

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帶狀皰疹症狀 初期疼痛難耐神經內科吳俊毅醫師表示，頭痛是許多疾病的共同症狀，不明頭痛數日應盡早就醫詳細診斷。俗稱的「皮蛇」病毒與兒童常見的水痘一樣，是由水痘帶狀皰疹病毒感染所造成，在第一次被感染時，稱為水痘，復原後病毒會潛伏在神經節中，於年紀大、壓力大、免疫力低下時，病毒重新活化並沿著該神經節支配的範圍發病，此時的復發即稱為帶狀皰疹。
由於臨床表現初期常有疼痛症狀，數日後才產生帶狀分布的皮疹、水泡、紅腫等皮膚症狀，因此初期僅疼痛症狀時，較難即時正確診斷，且依發病位置不同，常見生長在身體的各個部位，一般也常被誤認為是普通的頭痛或腰痛，此時民眾對自己身體的覺察及醫師的詳細檢查就非常重要。
需抗病毒治療 避免擴及神經大多數的帶狀皰疹只需要口服抗病毒藥物治療，輔以適當的傷口照護，注意帶狀皰疹會透過皮膚直接接觸、飛沫、空氣等途徑傳染，傷口完全結痂前應避免接觸他人，切勿自行戳破水泡，避免病毒傳播與傷口感染。帶狀皰疹若侵犯到臉部、三叉神經、顏面神經、臀部周圍薦椎神經範圍，恐造成角膜炎、結膜炎、視網膜病變、大小便失禁、甚至併發腦膜炎的危險，需即時接受7至14天的抗病毒藥物治療，且約有10%至15%的病人在急性期過後，可能持續有疼痛、灼熱等皰疹後神經痛症狀，需使用特定種類的藥物緩解。
吳俊毅醫師提醒，平時維持良好的生活習慣、均衡飲食、規律運動以維持足夠的免疫力相當重要，有相關症狀即時就醫治療，避免導致嚴重併發症。目前有許多醫療院所有提供自費的帶狀皰疹疫苗，建議五十歲以上民眾可接種，無論是否曾經感染水痘或帶狀皰疹，接種疫苗後都能預防感染帶狀皰疹與相關併發症。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56603
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