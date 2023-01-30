宋仲基娶家教宋慧喬沒反應！跟《浪漫》補教名師互動流出
韓星宋仲基今（30日）宣布再婚，娶走拍攝《黑道律師文森佐》時，替他補義大利語言的家教女友、英國籍凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders），宋仲基同時透露老婆懷孕，證實即將升格當爸。對於宋仲基的婚事，外界不免好奇他前妻宋慧喬的反應，雖然宋慧喬未對此作出回應，卻意外發現她正在追劇《浪漫速成班》（又譯：頭等緋聞），並點讚劇中飾演補教名師鄭敬淏的貼文。
記者陳雅蘭/綜合報導
宋仲基的女友凱蒂外傳是女演員出身，後期退至幕後教語文，她有著一流英語、義大利文能力。據悉，宋仲基跟凱蒂是拍攝《黑道律師文森佐》時，友人介紹女方給男生當語文老師，2人進而產生好感、交往。但除了交往，當時宋仲基的公司不予回應其餘資訊，表示：「除了交往的事實之外，其他無法確認。」
宋仲基今確定娶走家教女友，甚至宣布有了孩子，雙喜臨門驚嚇外界，同時收穫滿滿祝福。
對於宋仲基再婚，宋慧喬的反應引起外界關注，但她似乎不受影響，宋慧喬更被發現默默點讚鄭敬淏的新貼文，內容為《浪漫速成班》29日播出的新集數劇照，由此推測宋慧喬比起前夫的新聞，更沉浸《浪漫》故事劇情中。
《浪漫速成班》講述心地善良的母親全道嬿，為了女兒盧允瑞能擠進數學名師的課，意外認識補教名師鄭敬淏的浪漫故事。該劇開播時收視低迷，第一集收視率僅有4％，但隨著劇情發展，昨晚的集數上升至10.2％，不容小覷。該劇可至Netflix收看。