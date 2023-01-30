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NBA／希臘怪物狂砍50分！公鹿大勝鵜鶘送近期八連敗

▲公鹿「希臘怪物」Giannis Antetokounmpo狂得50分，送鵜鶘8連敗（圖／美聯社／達志影像）
▲公鹿「希臘怪物」Giannis Antetokounmpo狂得50分，送鵜鶘8連敗（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

由「希臘怪物」Giannis Antetokounmpo率領的密爾瓦基公鹿，今天在主場迎戰近況糟糕的紐奧良鵜鶘，公鹿在Antetokounmpo半場就狂砍29分、11籃板，整場拿下50分的帶領下，最終以135比110輕取鵜鶘，拿下近期四連勝，同時也送給鵜鶘最近的八連敗。

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公鹿隊此役整場比賽都沒有落後過，公鹿在第一節拿下的37分，就有接近一半的18分是出自Antetokounmpo之手，首節就取得18分領先，半場打完公鹿同樣以62比44領先鵜鶘18分，雖然第三節兩隊都以高命中率各砍下44分，但依舊落後近20分的鵜鶘，第四節仍不敵Antetokounmpo單節15分的超人般表現，僅能無奈落敗。


Antetokounmpo今天的50分，是本季第10場得分超過40分的比賽，追平了上個賽季的紀錄，同時也追平了生涯單季得分超過40分的場次，而他今天代表公鹿出賽第695場例行賽，追平了名將Sidney Moncrief的公鹿隊史出賽場次，有機會在本季就突破隊史紀錄保持人Junior Bridgeman締造的711場出賽紀錄。


鵜鶘隊今天雖然有8人得分上雙，但是卻不敵「希臘怪物」的威猛表現，近期的八連敗也讓他們的戰績溜滑梯，缺少了球隊前三得分點Zion Williamson、Brandon Ingram以及CJ McCollum，排名更是從12月底的西區並列第一，到現在的西區第八，而在Williamson可能得等到全明星週才回歸的情況下，鵜鶘的季後賽排名可能岌岌可危。

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