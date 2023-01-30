NBA／希臘怪物狂砍50分！公鹿大勝鵜鶘送近期八連敗

我是廣告 請繼續往下閱讀
公鹿隊此役整場比賽都沒有落後過，公鹿在第一節拿下的37分，就有接近一半的18分是出自Antetokounmpo之手，首節就取得18分領先，半場打完公鹿同樣以62比44領先鵜鶘18分，雖然第三節兩隊都以高命中率各砍下44分，但依舊落後近20分的鵜鶘，第四節仍不敵Antetokounmpo單節15分的超人般表現，僅能無奈落敗。
Antetokounmpo今天的50分，是本季第10場得分超過40分的比賽，追平了上個賽季的紀錄，同時也追平了生涯單季得分超過40分的場次，而他今天代表公鹿出賽第695場例行賽，追平了名將Sidney Moncrief的公鹿隊史出賽場次，有機會在本季就突破隊史紀錄保持人Junior Bridgeman締造的711場出賽紀錄。
鵜鶘隊今天雖然有8人得分上雙，但是卻不敵「希臘怪物」的威猛表現，近期的八連敗也讓他們的戰績溜滑梯，缺少了球隊前三得分點Zion Williamson、Brandon Ingram以及CJ McCollum，排名更是從12月底的西區並列第一，到現在的西區第八，而在Williamson可能得等到全明星週才回歸的情況下，鵜鶘的季後賽排名可能岌岌可危。