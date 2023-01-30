外資大買台股！新台幣兔年首日強升2.31角 逾5個月新高
台北股、匯市在兔年首個交易日同步大漲，在外資大舉買超台股逾772億元之下，台股終場大漲560.89點，收在15493.82點，衝上當日最高點，收復年線約15381點，也創下歷次農曆新春開紅盤最大漲點，而新台幣兌美元今（30）日亦價量齊揚，盤中一度來到30.104元，勁揚2.64角，終場收在30.137元、大升了2.31角，也創下2022年8月23日以來收盤新高價，台北外匯經紀公司成交量也擴增至18.82億元。
記者顏真真／台北報導
由於春節休市12天期間，美股漲多於跌，台積電美國存託憑證（ADR）大漲7.49%，加上市場預期美國聯準會（Fed）本周利率決策會議升息幅度將放緩，台股兔年開紅盤上演補漲行情，終場更大漲560.89點，收在15493.82點，也衝上今日最高點，收復年線約15381點，3大法人在台股同步買超，合計買超新台幣827.41億元，其中光外資就買超722.56億元。
在國際匯市部分，美元指數已滑落至101價位，亞洲主要貨幣兌美元走揚，其中韓元今日收在1227.40兌1美元，日圓兌美元也進一步升破130，來到129.86附近，人民幣中間價及離岸人民幣兌美元也升值。
至於新台幣兌美元今日早盤以30.3元、升值6.8分開出後，隨著台股大漲，加上外資大買台股及匯入，還有亞幣兌美元也升值下，新台幣升幅持續擴大，並一度來到30.104元、強升2.64角，終場收在30.137元、仍升值了2.31角，也創下逾5個月收盤新高價，去年8月22日收盤價30.095元。