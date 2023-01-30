新氣象！賴清德換玉山新封面照 合作大咖、隱藏意涵曝
今（30）日為兔年開工首日，副總統、民進黨主席賴清德一早就更新臉書大頭貼及封面照片。其中，封面相片與年輕書法家王意淳合作，於玉山主峰的風景照，放上「民主、和平、繁榮」的書法字，不僅象徵開工新氣象，更再次使用從擔任黨主席以來一再強調的「民主和平繁榮」，希望透過封面照片的意向與提字，帶來開工新氣象、展望新未來。
記者黃宣尹／台北報導
賴清德的臉書社群封面照片，上次更新是2022年4月，這回賴清德與Instagram上頗有名氣的台灣攝影旅人Kai合作，使用其拍攝的台灣第一高山玉山主峰之照片。熱愛戶外活動的Kai，時常在自己的社群分享許多台灣山岳美景，更曾在 2022 年被選爲Instagram上網路聲量第一名的風景攝影師，立志用風景攝影，將台灣之美都紀錄下來。
海拔3,952公尺的玉山，為台灣最高之山、百岳之首，賴清德這回選用玉山主峰別具意義，便是希望透過玉山，象徵國人仰望的高度指標，不僅要帶領民進黨走向新時代全新的信念與使命，更期望能團結台灣的社會力量、無畏挑戰，一同跨越過去難關，邁向更好的台灣。
另外在封面照片的字句上，賴清德也再次邀請曾為總統府春聯執筆的年輕書法家王意淳題字，用磅礴富有氣勢的筆法，寫下民主、和平、繁榮六字。兩相搭配下，讓賴清德的封面照片更具堅定、堅韌的氣勢。
其實，民主、和平、繁榮6字是賴清德一直以來對台灣的使命，早在台南市長任內出訪演講、2020年副總統電視辯論會，以及去年賴清德參選黨主席之初，便多次向大眾分享其理念，透過重新定義民進黨的「DPP」（民主 Democracy、和平 Peace、繁榮 Prosperity），賦予民進黨新時代全新堅定的信念與使命。
這次賴清德的臉書封面換上「民主和平繁榮的玉山」，便是希望團結社會力量、無畏挑戰，一同守護台灣，更要共同邁向更民主、更和平、更繁榮的台灣。