台灣燈會2/5登場！4燈區攻略先收：美洲限定寶可夢將現身

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位於忠孝復興一帶東區商圈，是帶領台北走向時尚潮流尖端的區域。展區內較多具有未來感的作品，像是SOGO復興館前12米高「未來‧穿梭‧兔子洞」，由在地知名裝置藝術家陳普老師設計，將原本有限的空間使用AR技術打造出通往未來無限想像的通道，帶領台北市走向未來無極限。
🟡燈會時間：2/5（日）～2/19（日）
🟡燈會試營運：2/1（三）～2/4（六）
🟡亮燈時間：17:00～22:00
🟡交通：捷運忠孝復興～國父紀念館站
📍源展區
位於松山文創園區一帶，該地區為台北市文創產業歷史悠久的重心，設置來詮釋擁有超過百年歷史的台北再適合不過。長久以來擁抱來自各地不同文化的台北市，這回也激盪出許多創作者靈感，紛紛製作出同時具有創新及懷舊風味的燈飾。像是由排灣族創作者磊勒丹．巴瓦瓦隆打造的「祖靈6號《sikamasannemelj a sevalitan》，以類似火箭的形狀呈現，畫上排灣族特有圖騰，象徵原民朋友的未來無限。
🟡燈會時間：2/5（日）～2/19（日）
🟡燈會試營運：2/1（三）～2/4（六）
🟡亮燈時間：17:00～22:00
🟡交通：捷運國父紀念館站下車，步行約8分鐘即可抵達松山文創園區
📍未來展區
位於全台北市最富未來感的信義商圈，匯集各大潮流、時尚、娛樂等元素，還有台北101大樓、市政府大樓等重地，說信義區是台北市通往未來的大門也不為過！未來燈區的作品結合信義區帶給大眾的意象，結合「次元未來」推出各項科技感作品，像是數碼派對、光能使者、宇宙舞池、光年旅行等，光用聽的就可想而知以科技打造藝術的震撼。此外，台北101大樓以及市政府大樓也為了響應燈會，在大樓外打上「光源台北」、「台北NEXT！」等投影畫面，讓各地遊客都能感受到台北的熱情。
🟡燈會時間：2/5（日）～2/19（日）
🟡燈會試營運：2/1（三）～2/4（六）
🟡亮燈時間：17:00～22:00
🟡交通：捷運市政府站、捷運台北101/世貿站下車步行
📍中央展區
今年睽違23年由台北市作東，市府團隊可說是卯足全力籌辦。來到中央展區當然要拿出最厲害的一面展現給各地遊客欣賞，此展區包含1主燈、3副燈、6大燈區，主燈座坐落於國父紀念館，燈區則涵蓋國父紀念館及北市府廣場。
燈飾部分以生肖為主題，主燈造型由值年生肖「玉兔」為意象亮相，副燈則是「蟠龍獻瑞」致敬千禧年台灣燈會九龍燈意象、「從心出發」以感恩之心感謝疫情期間辛勞的醫護人員，以及「躍動未來」打造有別以往傳統花燈形式之科技副燈，展現台灣燈會從經典到創新的精神。
最值得期待的是，國父紀念館在燈會期間會將整座建築打造為「最經典的燈」，詳細資訊主辦團隊保密到家，就等各位遊客到時自己去探索了！
🟡燈會時間：2/5（日）～2/19（日）＊中央展區無試營運安排
🟡亮燈時間：17:00～22:00
🟡交通：捷運國父紀念館站、市政府站下車步行
📍限定寶可夢出沒2023台灣燈會！
今年北市觀傳局首次與美國Niantic公司合作，將原本只會出現在北美洲、南美洲以及非洲的寶可夢「甜甜螢」移駕請到台灣，讓熱愛抓捕寶可夢的訓練大師們逛燈會的同時也可以找找甜甜螢、睡睡菇、電螢蟲等限定寶貝，民眾夠幸運的話還有機會遇見「異色甜甜螢」喔！
🟡活動時間：2/10（五）～2/12（日）
🟡活動時間：10:00～18:00
🟡活動地點：4大燈區