不是極度乾燥！內行冬天改穿「這牌」　眾人揭3爆紅關鍵

台灣燈會2/5登場！4燈區攻略先收：美洲限定寶可夢將現身

▲台灣燈會睽違23年回歸台北市！今年還首次邀請到美國Niantic公司聯合舉辦，將只有美洲才有的限定寶可夢請來台灣！（圖／北市觀傳局）
▲台灣燈會睽違23年回歸台北市！今年還首次邀請到美國Niantic公司聯合舉辦，將只有美洲才有的限定寶可夢請來台灣！（圖／北市觀傳局）

記者汪睿琦/綜合報導

台灣燈會睽違23年即將在下週日（2/5）回歸台北市！今年台北市政府除了各在地藝術家傾力打造精湛作品，分別將在「中央、未來、光、源」4大展區展出，範圍橫跨國父紀念館、台北市政府、東區商圈，松山文創園區、信義商圈及四四南村，不僅精彩交通還很方便。此外還有不少限定驚喜等你發掘，像是2/10到2/12的上午10時到晚間18時，北市觀傳局邀請各位寶可夢訓練家集結抓「台灣燈會才有」的限定寶可夢！《NOWnews今日新聞》整理出最詳細資訊懶人包，趕快收藏逛台灣燈會才不會迷路。

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📍光展區

位於忠孝復興一帶東區商圈，是帶領台北走向時尚潮流尖端的區域。展區內較多具有未來感的作品，像是SOGO復興館前12米高「未來‧穿梭‧兔子洞」，由在地知名裝置藝術家陳普老師設計，將原本有限的空間使用AR技術打造出通往未來無限想像的通道，帶領台北市走向未來無極限。

🟡燈會時間：2/5（日）～2/19（日）

🟡燈會試營運：2/1（三）～2/4（六）

🟡亮燈時間：17:00～22:00

🟡交通：捷運忠孝復興～國父紀念館站

▲今年以玉兔為意象，不少作品都有兔子元素加入。（圖／北市觀傳局）
▲今年以玉兔為意象，不少作品都有兔子元素加入。（圖／北市觀傳局）
▲▼作家陳普以AR技術將有限空間擴增，更增添兔子從兔子動一躍而出的靈動感。（圖／北市觀傳局）
▲▼作家陳普以AR技術將有限空間擴增，更增添兔子從兔子動一躍而出的靈動感。（圖／北市觀傳局）
 
📍源展區

位於松山文創園區一帶，該地區為台北市文創產業歷史悠久的重心，設置來詮釋擁有超過百年歷史的台北再適合不過。長久以來擁抱來自各地不同文化的台北市，這回也激盪出許多創作者靈感，紛紛製作出同時具有創新及懷舊風味的燈飾。像是由排灣族創作者磊勒丹．巴瓦瓦隆打造的「祖靈6號《sikamasannemelj a sevalitan》，以類似火箭的形狀呈現，畫上排灣族特有圖騰，象徵原民朋友的未來無限。

🟡燈會時間：2/5（日）～2/19（日）

🟡燈會試營運：2/1（三）～2/4（六）

🟡亮燈時間：17:00～22:00

🟡交通：捷運國父紀念館站下車，步行約8分鐘即可抵達松山文創園區

▲長久以來擁抱來自各地不同文化的台北市，這回也激盪出許多創作者靈感，紛紛在「源展區」製作出同時具有創新及懷舊風味的燈飾。（圖／北市觀傳局）
▲長久以來擁抱來自各地不同文化的台北市，這回也激盪出許多創作者靈感，紛紛在「源展區」製作出同時具有創新及懷舊風味的燈飾。（圖／北市觀傳局）
▲排灣族創作者磊勒丹．巴瓦瓦隆打造的「祖靈6號《sikamasannemelj a sevalitan》，以類似火箭的形狀呈現，畫上排灣族特有圖騰，象徵原民朋友的未來無限。（圖／北市觀傳局）
▲排灣族創作者磊勒丹．巴瓦瓦隆打造的「祖靈6號《sikamasannemelj a sevalitan》，以類似火箭的形狀呈現，畫上排灣族特有圖騰，象徵原民朋友的未來無限。（圖／北市觀傳局）
📍未來展區

位於全台北市最富未來感的信義商圈，匯集各大潮流、時尚、娛樂等元素，還有台北101大樓、市政府大樓等重地，說信義區是台北市通往未來的大門也不為過！未來燈區的作品結合信義區帶給大眾的意象，結合「次元未來」推出各項科技感作品，像是數碼派對、光能使者、宇宙舞池、光年旅行等，光用聽的就可想而知以科技打造藝術的震撼。此外，台北101大樓以及市政府大樓也為了響應燈會，在大樓外打上「光源台北」、「台北NEXT！」等投影畫面，讓各地遊客都能感受到台北的熱情。

🟡燈會時間：2/5（日）～2/19（日）

🟡燈會試營運：2/1（三）～2/4（六）

🟡亮燈時間：17:00～22:00

🟡交通：捷運市政府站、捷運台北101/世貿站下車步行

▲▼台北101大樓以及市政府大樓也為了響應燈會，在大樓外打上「光源台北」、「台北NEXT！」等投影畫面，讓各地遊客都能感受到台北的熱情。（圖／北市觀傳局）
▲▼台北101大樓以及市政府大樓也為了響應燈會，在大樓外打上「光源台北」、「台北NEXT！」等投影畫面，讓各地遊客都能感受到台北的熱情。（圖／北市觀傳局）
 
▲未來燈區的作品結合信義區帶給大眾的意象，結合「次元未來」推出各項科技感作品，像是數碼派對、光能使者、宇宙舞池、光年旅行等。（圖／北市觀傳局）
▲未來燈區的作品結合信義區帶給大眾的意象，結合「次元未來」推出各項科技感作品，像是數碼派對、光能使者、宇宙舞池、光年旅行等。（圖／北市觀傳局）
📍中央展區

今年睽違23年由台北市作東，市府團隊可說是卯足全力籌辦。來到中央展區當然要拿出最厲害的一面展現給各地遊客欣賞，此展區包含1主燈、3副燈、6大燈區，主燈座坐落於國父紀念館，燈區則涵蓋國父紀念館及北市府廣場。

燈飾部分以生肖為主題，主燈造型由值年生肖「玉兔」為意象亮相，副燈則是「蟠龍獻瑞」致敬千禧年台灣燈會九龍燈意象、「從心出發」以感恩之心感謝疫情期間辛勞的醫護人員，以及「躍動未來」打造有別以往傳統花燈形式之科技副燈，展現台灣燈會從經典到創新的精神。

最值得期待的是，國父紀念館在燈會期間會將整座建築打造為「最經典的燈」，詳細資訊主辦團隊保密到家，就等各位遊客到時自己去探索了！

🟡燈會時間：2/5（日）～2/19（日）＊中央展區無試營運安排

🟡亮燈時間：17:00～22:00

🟡交通：捷運國父紀念館站、市政府站下車步行

📍限定寶可夢出沒2023台灣燈會！

今年北市觀傳局首次與美國Niantic公司合作，將原本只會出現在北美洲、南美洲以及非洲的寶可夢「甜甜螢」移駕請到台灣，讓熱愛抓捕寶可夢的訓練大師們逛燈會的同時也可以找找甜甜螢、睡睡菇、電螢蟲等限定寶貝，民眾夠幸運的話還有機會遇見「異色甜甜螢」喔！

🟡活動時間：2/10（五）～2/12（日）

🟡活動時間：10:00～18:00

🟡活動地點：4大燈區

最值得期待的是，國父紀念館在燈會期間會將整座建築打造為「最經典的燈」，詳細資訊主辦團隊保密到家，就等各位遊客到時自己去探索了！（圖／NOWnews資料照）
最值得期待的是，國父紀念館在燈會期間會將整座建築打造為「最經典的燈」，詳細資訊主辦團隊保密到家，就等各位遊客到時自己去探索了！（圖／NOWnews資料照）

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