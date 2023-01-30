中國解禁63家台灣食品 食藥署：仍有211件暫停進口
中國禁止台灣多項食品輸銷中國，中國國台辦昨（29）日宣布，已給予註冊或是更新註冊63家台灣企業，意即產品可輸往中國。今（30）日食藥署表示，目前有效可出口到中國的業者僅 879 件，但有意願且已補件者，仍有211件處於暫停進口狀態。
記者許若茵／台北報導
食藥署表示，依中國註冊新制規定，持續協助業者向中國遞交註冊申請文，昨接獲中國海關總署來信通知，台灣業者輸銷中國註冊申請案審查結果，此次共計63件符合其要求，包含取得在華註冊編號及恢復註冊合計26件、變更資訊37件。
食藥署強調，目前中國海關總署註冊網頁顯示我國食品輸銷中國核准情形，有效可出口到中國的業者僅 879 件，但有意願且已補件者，仍有211件處於暫停進口狀態。
食藥署說明，針對中國此次來信內容，食藥署除儘速通知業者補件，提供中國審查不符合原因供業者據以修正外，並持續協助業者遞交補件資料，竭力維護業者輸銷權益，務請業者隨時關注食藥署輸中專區公布的最新且正確的資訊。
食藥署重申，台灣的食品銷往全世界，安全標準也向來以高規格著稱，期待中國政府公平對待台灣食品業者，與其他國家的食品輸入採取相同的申請標準和期限，減少歧視性待遇，以維繫正常的產業交流，台灣也會持續協助國內輸出業者，爭取平等權益。