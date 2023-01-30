▲ 2022 年台灣電動汽車市場深入分析！除了 Tesla 一支獨秀以外，還有啥值得我們深思？

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Tesla 說第二，沒人能說第一
2021 年台灣電動汽車 7,064 輛銷售中，其中 Teala 佔了 5,632 輛，其中主要集中在 Model 3（5,607）輛，而到了 2022 年的 16,120 輛中，則分別由 Model 3 的 7,931 與 Model Y 的 3,644 輛所貢獻，其中 Model Y 在 12 月就貢獻了 3,598 輛，一如 Tesla 的特色，累積多個月的訂單量在船期到港後一個月全數宣洩，從此後來居上的趨勢極有可能會在 2023 年取代 Model Y成為台灣最暢銷電動車款，但是這是建立在順利交車的前提上，不然以Tesls 習慣的「單打雙不打」特色，年度電車暢銷寶座鹿死誰手？還很難說，唯一確定的是，冠軍應該還是會在Tesla 手上。
Tesla 仍舊是電車大宗，在 2021 年僅有 1,432 輛「非 Tesla」品牌電動車掛牌上路，而在 2022 年其他品牌則稍有起色，4,545 輛非 Tesla 品牌電動車受到消費者青睞，也就是 Tesla 在電動車市場占比從 2021 年的79.7%，下滑到 2022 年的 71.8%，雖然呈現萎縮趨勢，但首先，若 Model Y 能在 2023 年火力全開，2023 年 Tesla 仍舊有可能呈現市場占比上揚的趨勢，其次，其他非 Tesla 品牌若能拋開過往的不利因素積欠訂單如期交付，Tesla 陣營與非 Tesla 陣營的板塊爭搶戲碼，才會很精彩。
如果你不愛 Tesla？別擔心，你的選擇越來越多
說到了非 Tesla 陣營，在 2021年，一如上文所述，主要是圍繞在豪華品牌的表現，如 Porsche Taycan 交出了800 輛成績站上亞軍，第三名則為 Audi e-tron Sporback 的 157 輛，其餘則皆為十位數甚至僅有個位數的銷售成績，顯見除了 Porsche與 Audi 以外，在 2021 年其他品牌所出的電動車似乎都還不成氣候。
但到了 2022 年，非 Tesla 陣營熱鬧了許多，雖然除了 Tesla 以外仍沒有達到千位數的品牌，但至少百位數的銷售成績除了先前的 Porsche 與 Audi 以外，還多了 BMW、Volvo、Kia、Hyundai、Mercedes-Benz、Toyota、Nissan 等（以銷售成績排序），也剛好在 2022 年台灣電動汽車銷售品牌排行中，前十名都有百位數以上成績，如下表所述：
2022 年台灣電動汽車市場品牌銷售排名
|排名
|品牌
|年銷售總數
|1
|Tesla
|11,575
|2
|BMW
|958
|3
|Volvo
|706
|4
|Kia
|626
|5
|Porsche
|579
|6
|Audi
|405
|7
|Hyundai
|367
|8
|Mercedes-Benz
|266
|9
|Toyota
|128
|10
|Nissan
|110
表格之中可以發現，原本名列亞、季軍的 Porsche 與 Audi，2022 年竟然下滑至第五與第六名，取而代之的是從 2022 年才開始重新加入戰局的 BMW，以及銷售能量爆發的 Volvo，說明了在 2022 年台灣電動車市場依舊是豪華品牌掛帥。不過從這兩個品牌，似乎有些值得觀察的現象可供分享。
早從多年前就以 i 子品牌搶佔電動市場的 BMW，都會掀背小車 i3 與跑車定位的 i8 似乎無法獲得市場共鳴，一是當時電動車風氣仍未成氣候，二則是兩款車或許都非市場銷售主力。反觀以主流的休旅車登台的 BMW iX，除了直接切入豪華品牌銷售主流的中型休旅車以外，與過去 BMW 大相徑庭的外型與設計風格，完全切中了當前「喜新厭舊」的電動車購買族群口味， 所謂的新，代表的是與傳統油車截然不同的設計思維、操控介面等，iX 身上讓過去忠實 BMW 迷所反感的元素卻成為了電車市場的亮點，以車型銷售而言，iX 於 2022年累積了 728 輛訂單，僅次於 Model 3 與 Model Y 成為第三名，就是最好證明。
除了休旅車以外，BMW 還有什麼讓車迷喜愛的特色？運動轎跑車當然也是重要的一環，這也說明了為何 i4 雖然不如 iX 是以純電車誕生為基礎（i4 立基於 4 系列 Gran Coupe 車系），但也能以 230 輛的成績獲得年度電動車型銷售第八名成績，但箇中關鍵，應該還是如先前試車報導中所述，255 萬的代價就能一舉獲得 BMW 品牌光環、340hp 最大馬力、0-100km/h 零百加速實力、原廠宣稱的 493~590km 續航里程等表現 ，這過去在 BMW 難以購得的極高 CP 值，或許對比 Tesla Model 3 不一定勝出，但至少對仍抱有傳統品牌情結、需要對家中親友交代的買家而言，是個極佳選擇了。
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在 BMW 上靈光的銷售方程式，在 Volvo 上似乎就不一定萬用了，以 653 輛成績在 2022 年電動車型銷售排行榜上獲得第四名的 Volvo XC40 Recharge 車型，若再加上斜背分身 C40 Recharge，更是讓 Volvo在電動車品牌銷售排行榜推上第三名的功臣，相較於 Volvo 油車而言，XC40 Recharge 並沒有如 iX對比 X5 般大破大立的改革，而是僅有外部細微的差異與動力系統的改變，說明了 Volvo 的買家們或許仍走得是傳統路線，期望維持既有油車使用介面習慣的基礎上，接受全電車的驅動特色。或許這一部分也須歸功於近年來 Volvo 品牌對於消費者的不斷溝通，電車未來對於 Volvo 而言是一步步紮實的循序漸進，而不是像換臉般的一翻就來新面孔。
相較於死對頭 BMW 而言，Mercedes-Benz 的電車之路看起來目前走得是掙扎許多的。接受了 EQC 車型上的挫敗之後，2022 年台灣賓士也終於迎來了 Mercedes-EQ 此電動車子品牌旗下相對較完整的陣容，包含了EQS、EQE、EQA 與 EQB，但很可惜的，除了 EQS 繳出了 147 輛年銷成績以外，其餘EQB（76 輛）、EQA（20 輛）、EQE（13 輛）等，都算是個挺慘淡的數字，或許台灣賓士在 2022 年仍能以各種不利因素當作理由，但當對手都已衝上季軍，台灣賓士還能用此理由搪塞多久？希望在 2023 年如EQE / EQS SUV 等主力休旅車型紛紛登台後，那過去熟悉的雙 B 對決戲碼，能在今年再度上演。
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逐漸切入市場核心 一般品牌電動車才是希望
分析完了豪華品牌戰況，2022 年對於台灣電動車市場更重要的，莫過於就是一般品牌電動車的大舉登台，其中Kia 以一輛實力驚人的 EV6 就登上了 2022 年電動車品牌銷售排行榜第四名，EV6也獲得了電動車型銷售排行榜上獲得第五名，契合電動車買家胃口的前衛表現、越級實力的充電效率等都是關鍵，但若台灣森那美起亞汽車所言屬實，2023 年首波配額一開賣就完售，如果可以維持正常產能與銷售能量，相信 2023 年的 Kia 電動車實力絕對不僅如此，別忘了，還有今年第四季會發表的 EV9 車型，或許對今年的銷售數據幫助不大，但放眼未來，絕對是一名悍將。
深受產能所苦的，當然也包含 Hyundai Ioniq 5，同樣是難以消化訂單的狀況，但也讓其在 2022 年繳出了 266 輛、車型排名第七的成績，也讓 Hyundai 在品牌排名站上第七名位置。Hyundai 同樣於今年也有重要電動車型推出，轎跑車型定位的 Ioniq 6 是否能與 Ioniq 5 讓 Hyundai 推上排名更高順位？絕對讓人期待。
反觀傳統大廠 Toyota 與 Nissan 則是相對辛苦的，Toyota 旗下的 bZ4X 登場後面臨的產品瑕疵危機雖然已順利解決，但也讓其在原本要大展身手的 2022 年以平淡收場，連帶的雙生車 Subaru Solterra 也難以發揮，年度銷售僅有 56 輛，而 Nissan 則是靠 Leaf 的 2023 年式車款稍稍增加存在感，但也僅止於 9 月發表時稍有起色，整年度僅有 110 輛的銷售成績而言，對比大張旗鼓的韓系品牌，Nissan 仍難在電動車領域有發揮空間。
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2022年台灣電動汽車市場車型銷售排名
|排名
|品牌
|年銷售總數
|1
|Tesla Model 3
|7,931
|2
|Tesla Model Y
|3644
|3
|BMW iX
|728
|4
|Volvo XC40 Recharge
|653
|5
|Kia EV6
|626
|6
|Porsche Taycan
|445
|7
|Hyundai Ioniq 5
|266
|8
|BMW i4
|230
|9
|Audi e-tron Sportback
|196
|10
|Mercedes-Benz EQS
|147
|11
|Porsche Taycan Cross Turismo
|134
|12
|Toyota bZ4X
|128
|13
|Nissan Leaf
|110
|14
|Audi e-tron
|107
|15
|Audi e-tron GT
|102
|16
|Hyundai Kona Electric
|101
|17
|Lexus UX300e
|90
|18
|CMC e-Veryca
|86
|19
|Mini Cooper SE
|85
|20
|Mercedes-Benz EQB
|76
|21
|Subaru Solterra
|56
|22
|Volvo C40 Recharge
|53
|23
|Jaguar i-Pace
|47
|24
|Peugeot e-2008
|17
|25
|Mercedes-Benz EQA
|20
|26
|Mercedes-Benz EQE
|13
|27
|Fiat 500e
|10
|27
|Mercedes-Benz EQC
|10
|29
|Honda e
|5
|30
|Volkswagen Golf e
|2
|31
|Ssangyong Korando e-Motion
|1
在排行榜中，除了前十名以外，其實也有些讓人玩味的數據，如中華汽車所推出的 e-Veryca，銷售表現其實比想像中還好，當然不可不提其與政府單位的合作，如與業者合作提供 22輛 e-Veryca 供金門當地遊客租賃；而耕於市場多年的 Jaguar i-Pace 雖然擁有不俗實力，但礙於品牌小眾化，年銷量僅能達到 47 輛，銷售數據與產品實力完全不成正比。而過去擁有相當高知名度的精品級掀背小車所推出的電動版本如 Mini Cooper SE 與 Fiat 500e 其實也都有超乎預期的銷售表現，其中 Mini Cooper SE 達到了 85 輛，還勝過 Mercedes-Benz EQB 以外，由貿易商 PIT Select 挪威特國際所引進的 Fiat 500e 也成為小眾電車的代表，未來 2GameSome 也將有實際試駕與採訪報導，敬請期待！
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電動車要成未來？諸多疑問要先解開！
從 2021 年至 2022 年的台灣電動汽車銷售分析，可以確定的是電動車趨勢難擋，雖然佔比仍無法與傳統油車一較高下，但至少在選擇性上已好上許多，且對於消費者而言，價格更易負擔的電動車款也將逐年增加。不過就如同當前國際上針對電動車未來所發出的聲浪，到底當前台灣所提供的電網架構是否能應付逐漸增加的電動車數量？電動車在整體使用週期相較於油車具環保優勢？電動車的使用成本相較油車真的更友善？台灣諸多傳統住宅要如何對應電動車的時代？諸多尚待解決的疑慮，需要眾車廠與政府與相當單位提出更有效率、更有效以及更為可信的解答與解決方案。而這些問題，未來我們也將另以文章探討。或許你不一定要選擇電動車，但對於這攸關你我生活的電動車未來，絕對需要你我更多的關注。