注意了！北富銀併日盛銀　預計3月31日起進行系統轉換

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合併後，北富銀全台分行家數將從135家躍升至179家，居民營銀行之冠，北富銀認為，這有助深化在地經營，均衡區域金融發展，民眾將受惠於分行數增加，就近享有更便捷的金融服務。同時，北富銀長期推動金融友善服務，經由服務據點增加，亦可進一步落實金融友善、公平待客精神，促進普惠金融的實踐。
日盛銀也指出，北富銀不僅經營穩健踏實，獲金管會指定為6家D-SIBs系統性重要銀行之一，在國內金融業居領導地位，更致力為員工提供全方位照護，合併後，北富銀將對全數日盛銀員工給予留任選擇，並提供完善的職涯規劃和發展機會，期望能在雙方優秀員工的同心協力下，為全台民眾開創更豐富的金融價值，攜手邁向多贏未來。
不過，因應合併需要，北富銀及日盛銀行預計於3月31日起進行系統轉換作業，其中日盛銀行跨行交易服務及查詢將在3月31日下午3時20分會停機；日盛銀全行交易及查詢服務則將於3月31日晚間7時40分停機；北富銀各項交易及查詢服務在4月2日上午9時停機，直到當日傍晚6時才會開機。
北富銀強調，上述停機期間，日盛及富邦信用卡刷卡授權均不受影響，富邦信用卡除刷卡授權外的各項服務功能則將提前在4月2日早上8時暫停服務。
北富銀表示，為確保客戶權益，雙方銀行已提前規劃並執行3次系統平行測試、切轉演練及壓力測試，力求在「安全、穩定、高效」的原則下完成系統合併。同時，透過這次合併，可望有效提高北富銀對內經營管理之效能及對外客戶服務之效率，厚植競爭實力，以更堅強的經營陣容及豐富完善的金融產品服務，滿足多元客群需求，成為全台民眾和企業最值得信賴的金融夥伴。