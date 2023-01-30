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下一步未知？潘孟安先出書　燙捲髮、怯跟女生講話心境曝

▲潘孟安卸任後動向受到矚目，其將於2月出版新書《紅色鋼鐵人》。（圖／資料照）
▲潘孟安卸任後動向受到矚目，其將於2月出版新書《紅色鋼鐵人》。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

任內施政普受好評的前屏東縣長潘孟安卸任後，動向受到矚目，無論進到行政體系，或者協助副總統、民進黨主席賴清德處理黨務、迎向大選，都被視為有力人選。不過，在政治圈的新職曝光前，潘孟安在臉書當起「老編」分享個人生活，並將在2月1日正式出版傳記新書《紅色鋼鐵人》，暢談童年和青年經商奮鬥的體驗，以及生命階段的故事，也包含縣長、民代等不同歷程的心境。潘孟安也預計將在2月5日於台北國際書展舉辦簽書會，2月9日也預計會舉辦正式新書發表會。

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▲潘孟安將出版新書，其也曝光其年輕時的帥氣模樣，並表示「彈琴對年輕人是一種青春的告白」。（圖／翻攝自潘孟安臉書）
▲潘孟安將出版新書，其也曝光其年輕時的帥氣模樣，並表示「彈琴對年輕人是一種青春的告白」。（圖／翻攝自潘孟安臉書）
潘孟安的新書由天下文化出版，將在2月1日正式上市。潘孟安過去曾遊走國外經商，後進入政壇擔任屏東縣車城鄉民代表、屏東縣議員、立法委員、屏東縣長，在縣長任內四度拿下五星縣長，這是各界熟知的潘孟安。

此次潘孟安首度授權的傳記中，將要表現另一個「隱性」的潘孟安。其曾做過扛瓦斯、種洋蔥、養魚蝦，半農半工等工作，是偏鄉青年向上的縮影；也曾提著一只皮箱闖商走天涯，此傳記要讓人看見令一面的潘孟安，亦是無數五年級鋼鐵男子們的投射。

據天下文化透露，此書共分為四部，第一部《回首》－潘孟安是潘孟安。這個人生軸線是從政前的年少輕狂，滿臉青春痘而怯於跟女生說話，燙著一頭捲髮，私下練寫詩詞、學習樂器的悶騷男孩。

第二部的《走過》、第三部的《當下》－潘孟安已不是潘孟安。這個階段是投入公共事務的菜鳥，從捍衛農權的鄉野戰士起步，近30年來，從台灣國境之南的車城鄉鄉民代表，直攻屏東縣縣議員、立法委員，每個轉折處都刷新紀錄，以驚人高票迅速轉換跑道，如今轉進地方首長，在政治修羅場的歷練，讓潘孟安不再是潘孟安。

第四部的《未來》－潘孟安依舊是潘孟安。不想陷入制式醬缸文化，始終追求歷史定位，日日征戰，讓他連安穩睡一覺都成奢望，累了的戰士興起「歸去來兮」的想望，潘孟安的下一站落腳何處無人可測，但是，有一個伴隨他終身職務絕不會變，那就是屏東永遠的長工。

▲潘孟安將出版新書《紅色鋼鐵人》。（圖／翻攝自潘孟安臉書）
▲潘孟安將出版新書《紅色鋼鐵人》。（圖／翻攝自潘孟安臉書）
潘孟安今日則在臉書表示，自己一直有個作家夢，每每回到車城老家，看著家鄉的一景一物，心裡更是湧出深藏的文青魂。

他說，少年十五二十時，在「為賦新詞強說愁」的年紀，自己迷上文學、音樂，除了愛寫短文抒發年少情懷，更常抱著吉他坐在咕咾石牆邊練習。整個高中時期左手打球，右手練琴，是一段酸澀又燦爛的青蘋果時代。

潘孟安表示，自己的作家夢，終於在今年實現，新書收錄了童年和青年經商奮鬥的體驗，以及生命階段的故事。新的一年，對自己的期待就如同書名《紅色鋼鐵人》，繼續千錘百鍊來鍛造自己的人生與歷練，一切就從圓夢開始，走往台灣角落，遊歷學習來用文字對話，跟大家分享。

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