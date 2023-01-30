下一步未知？潘孟安先出書　燙捲髮、怯跟女生講話心境曝

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此次潘孟安首度授權的傳記中，將要表現另一個「隱性」的潘孟安。其曾做過扛瓦斯、種洋蔥、養魚蝦，半農半工等工作，是偏鄉青年向上的縮影；也曾提著一只皮箱闖商走天涯，此傳記要讓人看見令一面的潘孟安，亦是無數五年級鋼鐵男子們的投射。
據天下文化透露，此書共分為四部，第一部《回首》－潘孟安是潘孟安。這個人生軸線是從政前的年少輕狂，滿臉青春痘而怯於跟女生說話，燙著一頭捲髮，私下練寫詩詞、學習樂器的悶騷男孩。
第二部的《走過》、第三部的《當下》－潘孟安已不是潘孟安。這個階段是投入公共事務的菜鳥，從捍衛農權的鄉野戰士起步，近30年來，從台灣國境之南的車城鄉鄉民代表，直攻屏東縣縣議員、立法委員，每個轉折處都刷新紀錄，以驚人高票迅速轉換跑道，如今轉進地方首長，在政治修羅場的歷練，讓潘孟安不再是潘孟安。
第四部的《未來》－潘孟安依舊是潘孟安。不想陷入制式醬缸文化，始終追求歷史定位，日日征戰，讓他連安穩睡一覺都成奢望，累了的戰士興起「歸去來兮」的想望，潘孟安的下一站落腳何處無人可測，但是，有一個伴隨他終身職務絕不會變，那就是屏東永遠的長工。
潘孟安今日則在臉書表示，自己一直有個作家夢，每每回到車城老家，看著家鄉的一景一物，心裡更是湧出深藏的文青魂。
他說，少年十五二十時，在「為賦新詞強說愁」的年紀，自己迷上文學、音樂，除了愛寫短文抒發年少情懷，更常抱著吉他坐在咕咾石牆邊練習。整個高中時期左手打球，右手練琴，是一段酸澀又燦爛的青蘋果時代。
潘孟安表示，自己的作家夢，終於在今年實現，新書收錄了童年和青年經商奮鬥的體驗，以及生命階段的故事。新的一年，對自己的期待就如同書名《紅色鋼鐵人》，繼續千錘百鍊來鍛造自己的人生與歷練，一切就從圓夢開始，走往台灣角落，遊歷學習來用文字對話，跟大家分享。