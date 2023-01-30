新冠確診數上升1措施延長　第4波疫情將起？王必勝最新回應

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本土+22,138 1女童隔107天MIS-C發病！指揮中心表示，今日新增之22,138例本土病例，為9,995例男性、12,138例女性、5例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；新增153例境外移入個案中，為71例男性、82例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去(2022)年11月14日至今年1月29日。
今日新增30例本土病例死亡個案，為17例男性、13例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、18例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞公布，春節連假期間，新增1例兒童MIS-C個案，為一位5歲女童，在2022年9月16日，曾經確診新冠病毒感染，約107天後，在2023年1月11日開始出現發燒、皮疹、肌肉不自主抽動等症狀， 1月15日至急診，經過檢查後醫師認為是MIS-C，住院治療後已在1月19日出院返家。
目前，國內累積MIS-C兒童個案數為201例，兒童重症個案共305例，死亡個案數維持在43例。羅一鈞指出，這名MIS-C女童是國內新冠確診到MIS-C發病間隔時間第二長的個案，間距最長的個案仍是11月20日公布過的個案，為164天。
機構定期快篩延長 第10輪快篩實名制將實施國內疫情上升，全國住宿式機構定期篩檢陽性率也有攀升的情形，因此指揮中心宣布，各類型住宿式及社區式照顧機構定期COVID-19公費快篩措施延長至2023年2月28日止，相關規定與一月份一致，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。
此外，指揮中心表示，由於目前社區仍有COVID-19的流行，民眾對於家用快篩試劑仍有需求，2月1日開始將實施第10輪家用快篩實名制。指揮中心發言人莊人祥提到，目前國內家用快篩試劑貨源穩定，凡是持有健保卡或居留證的民眾都可到全國4345家的健保特約藥局，還有79個偏鄉衛生所購買。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56648
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