昔日同事陳建仁接任閣揆　張善政：對他能力有信心

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張善政上午率市府團隊在市府大廳舉行新春團拜，除了感謝年假期間很多執勤同仁犧牲假期、堅守崗位，讓市民都能安心過好年；他也提到，桃園無論是在人口成長、經濟成長、都市市容或是各項公共建設都在不斷蓬勃發展，感謝市民在去年選舉時，將不斷成長、欣欣向榮的桃園託付給他，因此市府團隊身負重責大任，一點都不能輕忽。
張善政期勉市府同仁在開工後，可以發揮全部的力量，在兔年能如「兔躍新程」般充滿活力，在新的一年，一起攜手向前、努力拚市政，讓桃園更不一樣、讓市民更有感。
對於即將上任的新內閣團隊，張善政說，他和即將接任閣揆的陳建仁過去在國科會都是處長級的同事，對陳的能力有非常強的信心，相信他會帶領行政院團隊，把我們國家各種層面的政策做好，也很期待副院長鄭文燦，能夠繼續關懷桃園，給桃園更多的支持；至於內閣改組幅度，張表示，陳建仁擔任院長，自有拿捏，他予以尊重。
而在結束市府團拜行程後，張善政隨即轉往議會出席議會團拜活動，張特別代表市府團隊感謝市議會在去年底通過預算案，包含調高長者三節禮金、國中小學營養午餐免費、幼稚園大班（5歲幼兒）免學費等，讓市府順利啟動多項「有感政策」，未來還有許多公共工程、捷運、教育、農業、觀光等深具挑戰性的政策，都需要議會的大力支持，希望市府與議會相互合作、府會和諧，一起推動桃園向前進步，讓市民享受優質市政。