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台北國際書展「追星路線」！原子少年、五月天瑪莎將現身

▲台北國際書展即將於明（31）日開幕，今年書展星光熠熠，除了眾多國際作家來台將與粉絲親臨現場，藝人五月天瑪莎、原子少年、金馬影后陳淑芳等人也皆出書。瑪莎推出音樂自傳式文集《昨天的孩子》。（圖／相信音樂提供）。
▲台北國際書展即將於明（31）日開幕，今年書展星光熠熠，除了眾多國際作家來台將與粉絲親臨現場，藝人五月天瑪莎、原子少年、金馬影后陳淑芳等人也皆出書。瑪莎推出音樂自傳式文集《昨天的孩子》。（圖／相信音樂提供）。

記者許若茵／台北報導

台北國際書展即將於明（31）日開幕，今年書展星光熠熠，除了眾多國際作家來台將與粉絲親臨現場，藝人五月天瑪莎、原子少年、金馬影后陳淑芳等人也皆出書，還將與粉絲面對面同歡。

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2023年第31屆台北國際書展，即將於明日至2月5日在台北世貿中心一館舉行，眾多影視名人、偶像明星、國際作家等人都將出席活動，本次書展有超過250場活動，民眾下載台北書展App，就可以觀看各場行程不錯過，且響應全球推行淨零碳排，今年用交通卡取代實體票券，民眾可使用悠遊卡等、icash2.0、一卡通入場。

明是開展首日，將由國際作家率先亮相，包含《獵魔士》奇幻大師安傑．薩普科夫斯基、《獵魔士》敘事設計師巴爾托什．史蒂伯爾、日本《三島由紀夫再世》作家平野啟一郎，還有書展編輯獎得主顏娟英、小說獎得主沐羽、非小說獎得主李桐豪、蘇淑娟、梁舒婷等強棒先發。

開展第2日、2月1日台北市長蔣萬安、知名作家苦苓也將來訪，還有數場精彩對談，陣容包含巴爾托什．史蒂伯爾與拉法爾．柯希克、瑪莎與黃婷、陳耀昌與蔡詩萍、連俞涵與浩爾等。

開展第3日、2月2日則有許多大師活動，大人兒童都能參與，例如瑪麗安娜．奧格勒亞克的創意工坊，還有郝明義、苗博雅、賴佩霞、作家護玄與香草、劉克襄、向陽出席，更有珍本古籍展示。

開展第4日、2月3日有《俗女養成記》作家江鵝、韓國巫女洪承喜、熊昌潤、矢板明夫、席慕蓉、向陽、小野、九把刀等人，並有主題之夜「傾聽異音」，邀請到李明璁、舒米恩、陳明珠、田中千繪等。

開展第5日、2月4日將有備受粉絲喜愛的原子少年、五月天貝斯手瑪莎都將現身，另也有知名作家大師兄、廖玉蕙、香港作家莫里斯等人參與。

影展最後一日、2月5日則是有金馬影后陳淑芳、名作家龍應台、謝哲青、繪本名家賴馬接棒，歡迎民眾一起參加。
 

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