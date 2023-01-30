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過去南山人壽像破風者　董座尹崇堯期許員工戰勝昨日自己

▲兔年開工第一天，南山人壽董事長尹崇堯今（30）日向員工發出開春祝賀信，提到過去一甲子南山就像一名破風者，並期許每一位同仁，都能以「戰勝昨天的自己」的精神，勇敢嘗試、積極開創、挑戰不可能。（圖／資料照，南山人壽提供）
▲兔年開工第一天，南山人壽董事長尹崇堯今（30）日向員工發出開春祝賀信，提到過去一甲子南山就像一名破風者，並期許每一位同仁，都能以「戰勝昨天的自己」的精神，勇敢嘗試、積極開創、挑戰不可能。（圖／資料照，南山人壽提供）

記者顏真真／台北報導

兔年開工首日，南山人壽董事長尹崇堯今 (30) 日也向員工發出開春祝賀信提到，過去60周年南山就像一名破風者，始終走在產業創新與轉型的尖端，勇於迎接每一次突破的契機，他更深刻期許每位同仁，能以「戰勝昨天的自己」的精神，勇敢嘗試、積極開創、挑戰他人口中的不可能，更以自己熱愛「跑步」為例，強調跑步最重要是「累積」，只要腳步不停，儘管每天只有進步一點點，但回過頭來，會發現原來自己已經走了這麼遠。

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尹崇堯在兔年開工首日也向員工報喜，在農曆年前，總經理范文偉的人事案已獲得主管機關核可，相信在范總經理的帶領下，南山將迎來嶄新的氣象，尤其今年是南山人壽成立60周年，過去一甲子，南山就像一名破風者，始終走在產業創新與轉型的尖端，勇於迎接每一次突破的契機。站在60周年的里程碑上，他深刻期許每一位同仁，都能以「戰勝昨天的自己」的精神，勇敢嘗試、積極開創、挑戰他人口中的不可能。

他還強調，保險是一個永續的事業，60年只是開始，南山承接全台灣超過650萬保戶的託付，扮演安定社會的力量，未來南山將以更具活力、創新的心態前行，相信在各位的點滴累積下，必定能夠一路破風，持續作為保險產業的領跑者。

展望2023年，尹崇堯表示，受通膨、升息、俄烏戰爭等因素影響，全球金融環境依舊充滿不確定性，加上台灣人口結構急速朝高齡、少子化轉型、保險科技發展、接軌IFRS 17在即、消費者行為轉型等改變，挑戰仍然存在。

面對環境變化，南山人始終充滿韌性、勇往直前，他說，近年南山人壽商品策略加速朝向接軌IFRS 17及回歸保險本質的精神邁進，持續推動高保障型、期繳型商品及健康險商品，並結合健康促進概念，為國人提供更多元的保險商品和健康加值服務。

面對新時代，南山人壽將以「服務賦能」、「數位賦能」作為轉型發展核心，在服務賦能部分，以完整的保險保障結合健康守護圈服務，實踐保險價值轉型，結合商品與加值服務資源，提供客戶全方位服務；同時，創新的商品和服務也將賦能前線業務夥伴，協助業務夥伴與新時代的消費者對話，創造全新的保險服務體驗。

在數位賦能部分，他表示，保險科技的應用與導入，將可提升公司整體服務量能與品質，我們將持續強化數據分析與智能客服功能，分群分眾提供更適切及實惠的專屬商品，並提供更智慧化、更人性化的數位服務體驗。

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