巴基斯坦清真寺傳自殺式爆炸！至少20人殉難、96人受傷
巴基斯坦西北部城市白夏瓦（Peshawar）今日稍早傳出大爆炸，當地一座清真寺在充滿教徒參拜時突然發生爆炸事件，現場在天花板倒塌與爆炸威力下，造成至少96人受傷、20人殉難，但當地媒體認為有更多教徒被壓在建築殘骸下已喪命。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《半島電視台》、《Geo News》等中東媒體報導，週一下午這名自殺炸彈客在白夏瓦當地一間清真寺引爆了身上的炸彈，當時有大量教徒正在進行祈禱，炸彈客現身在前排並引爆炸彈，炸傷了數十名鄰近的信徒。
當地官員西坎達（Sikandar Khan）告訴媒體，爆炸發生時有民眾正聚集在該地進行祈禱，現場天花板因爆炸威力塌陷，建築倒塌導致大量民眾受傷受困。
目前傷者已經被轉移至雷丁女士醫院（LRC），現場被當局封鎖，僅允許救護車與前線人員進出。院方發言人穆罕默德·阿西姆（Mohammad Asim）表示，已有20人在爆炸中喪生，另有96多人被送往醫院，其中10人傷勢危急，醫院呼籲市民為遇難者捐血。
當地目擊者表示，爆炸發生前約有120人聚集在周圍。負責都市規劃管理的首長伊克巴爾（Ahsan Iqbal）譴責「自殺式攻擊是恐怖主義『最惡劣的一種方式』」，並稱這種野蠻、懦弱的襲擊目的在於削弱國家反恐的決心，但每一滴鮮血和殉難只會加強他們的反恐決心。