閱讀的多重宇宙！台北國際書展明開幕　4大族群免費入場

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李連權指出，本次台北國際書展集合32國、470個展商出版社與200多位作家、策展人、版權交易人，台北書展不僅是華人世界中最具有活力創意的平台，所有創作者、作家、出版社、獨立出版社最有創意的平台，也展現了台灣多元文化，書展不僅是交易平台也是交流平台，歡迎民眾共襄盛舉。
吳韻儀表示，今年是書展在暫停兩年後，首次回到春節檔期，也還在學童的寒假內，每個出版社已累積2年能量，除了各具特色，更安排了豐富活動，今年已有超過500場次，民眾可以下載台北書展App，就可以觀看各場行程不錯過，且響應全球推行淨零碳排，今年用交通卡取代實體票券，民眾可使用悠遊卡等、icash2.0、一卡通入場。
波蘭書協會長達魯斯・雅渥斯基（Dariusz Jaworski）介紹6位作家、2位插畫家、偕同10家波蘭出版社，在主題國館內規劃3個主題展覽，並舉行新書推介、工作坊與音樂表演等活動，邀請讀者藉由書籍閱讀、音樂欣賞、美食品嚐，與手作互動等多元面向認識波蘭。
由國立臺灣文學館邀集九歌、文訊、印刻、洪範、爾雅等文學出版社所組成的「文學書區」，以「文學出版的技藝／記憶」為題，呈現幕後推手與編輯們的精神與努力。
向來活力十足的公民書區由獨立出版聯盟、NGO團體「讀力公民行動」及臺灣獨立書店文化協會所組成。今年由獨立出版聯盟率先在世貿一館搭起「讀字工地」，展區內的鷹架皆為真實工地素材，NGO團體的「戰車」也開進了臺灣獨立書店文化協會所搭蓋的「拾年工寮」裡，並將化身為簽書會現場，也十足展現台北國際書展開展前得歷經一陣工具聲響與煙塵，書本才能一一上架的情境。
另外，展區的另一焦點是「海泱泱兒童主題館」，繼去年大受親子歡迎的「森出沒兒童主題館」，帶領大小朋友一同經歷森林的體驗，今年兒童主題館「海泱泱」，以五感體驗，帶領親子從立體結構、平面意象、文字作品及臺灣台語互動裝置等各面向探索海洋的可能。
第31屆台北國際書展為了歡迎全民重返閱讀現場，持續往年優惠，4大族群免費入場參觀，凡18歲以下（含民國94年1月1日後出生者）、出示身心障礙手冊之身障人士與一名陪同者免費、持展期當日高鐵臺鐵桃園以南（含）、宜花東票根者免費入場，值此國境開放之際，亦歡迎外籍人士持護照及居留證，免費進展參觀，一起體驗閱讀帶來的多重宇宙。