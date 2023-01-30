「小英女孩」任總統府發言人　Kolas也回鍋

總統府今（30）日宣布新人事訊息，總統府秘書長將由交通部前部長林佳龍接任，黃重諺接任特任副秘書長，原發言人張惇涵接任政務副秘書長，此外Kolas Yotaka將回任總統府發言人，2011年擔任「小英女孩」召集人、2022年陳時中競選總部發言人林聿禪也將出任發言人一職，另總統辦公室主任將由資深幕僚總統府秘書朱財慶接任。
記者陳威叡／台北報導
總統府說明，總統蔡英文期許借重林佳龍中央與地方的完整歷練、豐富的政務經驗，襄助其推動總統府業務及各項國政工作，而總統也盼借重黃重諺對總統府政務的熟稔，以銜接國安事務統籌議題與督導發言事務，並請張惇涵協調政策及執政團隊間的橫向溝通。
此外總統蔡英文希望借重Kolas Yotaka曾任府院發言人的經驗，以利重大政策對外說明，並期許借重林聿禪曾於行政部門的幕僚經驗、熟稔媒體聯繫工作以協助發言業務。
總統府說明，除了行政院內閣團隊已完成人事調整，總統府團隊也調整就位、能立即上手，執政團隊將能無縫接軌繼續推動各項國政業務、力求各項政策順利推展。
而其中新任發言人的林聿禪，曾任行政院前發言人室專門委員、內政部前部長室秘書，更曾擔任陳時中競選總部發言人，但其早在2011年就以「小英女孩」召集人身份替當初參選總統的蔡英文輔選，直到蔡英文勝選後，於各部會擔任新聞聯絡工作，直到去年底才正式在螢光幕前露面，擔任陳時中競選發言人，如今更將進入總統府擔任發言人重責。