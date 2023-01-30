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金兔年上半年仍有波動　定期定額成逆順境投資心法

▲有法人對照2020年新冠疫情，雖一度造成金融市場重挫與動盪，但藉由「定期定額存基金」策略，績效顯示順境逆境皆能有為有守。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有法人對照2020年新冠疫情，雖一度造成金融市場重挫與動盪，但藉由「定期定額存基金」策略，績效顯示順境逆境皆能有為有守。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者許家禎／台北報導

新冠疫情起伏、地緣政治不安、通膨壓力高漲、升息步調陡峭等因素，金融市場罕見地在去（2022）年出現股債資產齊跌窘況，投資理財失利不在少數，今（2023）年上半年預料也將迎來高度波動的行情，不過有法人對照2020年新冠疫情，雖一度造成金融市場重挫與動盪，但藉由「定期定額存基金」策略，績效顯示順境逆境皆能有為有守，可說是經得起考驗的投資心法。

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富蘭克林投顧表示，近兩年來市場行情受多重因素干擾而反覆，資產同步下修的情況也屢見不鮮，要避免投資老是中籤王，分散佈局是第一步，透過資產互補或產業類型不同，達到收斂跌幅或掌握輪漲契機。

由於市場仍預期今年上半年金融市場波動仍大，針對分散佈局的標的建議，富蘭克林投顧提出結合「平衡當道」、「存債主義」與「防禦進取」的「一平衡、一債、一股」的金三角配置，如以美國平衡型為核心，搭配具防禦和有高股利低波動特性的基礎建設產業、精選收益來源的複合債券，充分掌握債券殖利率上揚後的收益機會、能靈活調整投資組合，以分享多元收益和因應總經不確定性。

此外，想克服市場不確定性還需不中斷的定期定額存基金，以最近一次新冠疫情前後兩年間投資美國史坦普500指數為例，選在疫情重創市場之際即退出不再投資，和持續定期定額扣款投資兩種情況相比，前者虧損18.33%、後者則是逆轉勝有10%的獲利，一念之差結果大不同。

投顧業者表示，中途退場等同放棄在低點以較低成本累積部位的機會，而耐住市場的考驗，有時甚至不必等市場回漲到原先的高點，也有機會連本帶利一起贏回來。

富蘭克林投顧表示，從2008年金融海嘯，到2021年新冠疫情，皆證明利空當前，市場修正只是一時，惟有堅守「不停扣、不低贖、要加碼」的「二不一要」態度，在市場盤整期，持續定期定額扣款，最後的報酬結果都明顯優於遇到利空便選擇停扣、退場。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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