金兔年上半年仍有波動　定期定額成逆順境投資心法

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於市場仍預期今年上半年金融市場波動仍大，針對分散佈局的標的建議，富蘭克林投顧提出結合「平衡當道」、「存債主義」與「防禦進取」的「一平衡、一債、一股」的金三角配置，如以美國平衡型為核心，搭配具防禦和有高股利低波動特性的基礎建設產業、精選收益來源的複合債券，充分掌握債券殖利率上揚後的收益機會、能靈活調整投資組合，以分享多元收益和因應總經不確定性。
此外，想克服市場不確定性還需不中斷的定期定額存基金，以最近一次新冠疫情前後兩年間投資美國史坦普500指數為例，選在疫情重創市場之際即退出不再投資，和持續定期定額扣款投資兩種情況相比，前者虧損18.33%、後者則是逆轉勝有10%的獲利，一念之差結果大不同。
投顧業者表示，中途退場等同放棄在低點以較低成本累積部位的機會，而耐住市場的考驗，有時甚至不必等市場回漲到原先的高點，也有機會連本帶利一起贏回來。
富蘭克林投顧表示，從2008年金融海嘯，到2021年新冠疫情，皆證明利空當前，市場修正只是一時，惟有堅守「不停扣、不低贖、要加碼」的「二不一要」態度，在市場盤整期，持續定期定額扣款，最後的報酬結果都明顯優於遇到利空便選擇停扣、退場。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。