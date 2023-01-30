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「瘦胖子」是什麼？　糖尿病死亡風險較肥胖者高2倍

「瘦胖子」是什麼？　糖尿病死亡風險較肥胖者高2倍
「瘦胖子」是什麼？　糖尿病死亡風險較肥胖者高2倍

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】你聽過「瘦胖子」嗎？國泰綜合醫院老人醫學科主任黃柏堯說明，大家都知道肥胖不健康，但其實「瘦也不一定代表健康」，有些人看起來瘦，脫掉衣服後卻有個圓滾滾的大肚腩；或者體重、BMI量起來都標準，但肌肉量卻過低、體脂肪過高，這類的體型，醫學上稱作metabolically obese normal-weight (MONW)， 或正常體重肥胖 (normal weight obesity)，也就是俗稱的「瘦胖子」(skinny fat)。 　

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《美國醫學會雜誌》於2012年發表一篇研究表示，近四分之一的瘦子患有糖尿病前期。更驚人的發現是，一個被診斷患有糖尿病的瘦胖子，比被診斷患有糖尿病肥胖者，死亡風險高出兩倍。 為什麼明明體重都標準，體脂肪卻降不下來？ 　　

罪魁禍首在於「胰島素失衡」，由於胰島素負責調節血糖，會把血液中多餘的糖儲存為脂肪，若胰島素長期過高，就會引發代謝及荷爾蒙的變化，導致慢性發炎及肌肉流失，進一步加劇糖尿病前期或糖尿病的惡性循環，無論是胖或瘦。 　　



定期追蹤血液及血壓

因此，黃柏堯建議，民眾若有糖尿病及早發型心臟病的家族史，即使本身沒有肥胖，仍應定期追蹤以下的常規血液檢查及定時量血壓：

1. 空腹血糖（理想：低於 90 mg/dl）

2. 三酸甘油酯（理想：低於 100 mg/dl） 3. HDL 高密度膽固醇（理想：大於 60 mg/dl）

4 血壓（理想：低於 120/80) 　　

最後，瘦胖子要如何避免糖尿病上身呢？其實解方與處理肥胖一樣，就是降低慢性發炎、降低體脂肪、增加肌肉量。

  • 低GI飲食，且三餐都要有蛋白質。
  • 吃高品質好油，不吃精製加工植物油及反式脂肪。
  • 不喝含糖飲料，包含果汁。酒精類飲品每週不超過三杯。
  • 少碰精緻糖、精緻澱粉、罐頭、速食等加工食品。
  • 運動：有氧運動改善新陳代謝，重力訓練增加肌肉量。
  • 充足的睡眠：每晚7-8小時；並配合規律的就寢時間。
  • 營養補充品：綜合維他命、魚油，及維生素D3。 　　
黃柏堯呼籲：「切記，瘦不等於健康！」隱形肥胖比體重過重更危險，定期追蹤自己的代謝指數，保持維持良好的飲食。

原文出處：

https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/259-1-3.pdf







資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56583

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