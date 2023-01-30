「瘦胖子」是什麼？　糖尿病死亡風險較肥胖者高2倍

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罪魁禍首在於「胰島素失衡」，由於胰島素負責調節血糖，會把血液中多餘的糖儲存為脂肪，若胰島素長期過高，就會引發代謝及荷爾蒙的變化，導致慢性發炎及肌肉流失，進一步加劇糖尿病前期或糖尿病的惡性循環，無論是胖或瘦。
因此，黃柏堯建議，民眾若有糖尿病及早發型心臟病的家族史，即使本身沒有肥胖，仍應定期追蹤以下的常規血液檢查及定時量血壓：
定期追蹤血液及血壓
1. 空腹血糖（理想：低於 90 mg/dl）
2. 三酸甘油酯（理想：低於 100 mg/dl） 3. HDL 高密度膽固醇（理想：大於 60 mg/dl）
4 血壓（理想：低於 120/80)
最後，瘦胖子要如何避免糖尿病上身呢？其實解方與處理肥胖一樣，就是降低慢性發炎、降低體脂肪、增加肌肉量。
- 低GI飲食，且三餐都要有蛋白質。
- 吃高品質好油，不吃精製加工植物油及反式脂肪。
- 不喝含糖飲料，包含果汁。酒精類飲品每週不超過三杯。
- 少碰精緻糖、精緻澱粉、罐頭、速食等加工食品。
- 運動：有氧運動改善新陳代謝，重力訓練增加肌肉量。
- 充足的睡眠：每晚7-8小時；並配合規律的就寢時間。
- 營養補充品：綜合維他命、魚油，及維生素D3。
原文出處：
https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/259-1-3.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56583
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