PLG／真正的「宇宙勇」！富邦勇士加入元宇宙

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勇士專屬的簽帳金融卡首度推出限量卡面「富邦勇士簽帳金融黑卡」。限量新卡面由黑金色貫 穿，象徵勇士身為 PLG 二連霸冠軍隊伍的榮耀，讓持卡人同樣享有冠軍般的尊榮享受和設計質 感，並提供豐富的勇士專屬優惠方案，如消費滿額享便利商店 100 元多享券及迪卡儂 300 元購 物券(限量)、摩曼頓單筆消費滿 3,000 元現折 300 元(限量)以及勇士隊指定場次門票享九折 等優惠，富邦勇士簽帳金融黑卡目前僅限尚未申辦富邦數位存款帳戶者申辦。另外，富邦 J 卡 2023 上半年最新權益優惠出爐，因應國際旅遊熱潮回溫，日韓旅遊消費最高 5%回饋，及 Apple Pay 綁定 J 卡支付日本 Suica 卡、PASMO 卡加值金享最高 10%回饋，3 月底前遊日本 還能抽日本商務艙來回機票。同時，JPOINTS 卡國內一般消費最高 2.2%回饋無上限，國內加 油享最高 5%回饋，共享汽機車租借享最高 10%回饋，讓卡友不論購物或交通，刷 J 卡優惠多更多。
北富銀數位理財「奈米投」以小資族投資痛點出發，主打台幣 1000 元小額理財，還有專家隨 時盯盤調整投組的 VIP 服務。近期推出「迎春玉兔開運福袋」，2023/2/12 前參加活動還有機 會抽到一年免信管費優惠。
元宇宙熱潮席捲而來，台北富邦銀行與 XRSPACE 旗下 GOXR 平台合作，將推出「富邦元宇宙 勇士分行」，提供以手機瀏覽 3D 虛擬金融商品展間，參與線上社群活動與遊戲、獲得獨家虛 擬週邊・讓客戶感受全新的服務體驗。
2 月 4 日週六夜晚，進場即贈送「台北富邦銀行 X Braves 存錢筒」及加油手舉牌，開場由 Fubon Angels 帶來表演後，台北富邦銀行總經理郭倍廷將擔任開球嘉賓為賽事揭開序幕。2 月 5 日週日賽事響應元宵節，進場贈品特地準備「台北富邦銀行 X 比爾玉兔迎春燈籠」及加油手 舉牌，而開場表演將由表演團體 Luxy Boyz 帶來華麗演出。Luxy Boyz 自 2009 年起在國內外 進行各式各樣的演出，利用「光」這個元素搭配舞蹈帶來獨特效果，絢麗的表演彷彿如多元宇 宙的奧妙。除此之外，一連兩天的主題週準備了眾多豐富的「勇士出任務」，凡闖關成功並蒐 集到三枚勇士多元宇宙任務印章，即可玩「Braves Metaverse 巨型扭蛋機」，超狂好禮包含 Samsung Buds2 Pro 耳機、Samsung Watch 5 智慧手錶、PLG X 聲寶黑武士特仕聯名款 DC 扇 14 吋、SAMPO 攪拌棒、勇士球員卡等，等你抽大獎把好禮帶回家。
勇士的多元宇宙中充滿無限的奧妙，讓球迷們彷彿在不同的時空和平台都能見識多面貌的勇 士。「Braves Metaverse 勇士多元宇宙」主題週邀請所有勇士球迷一同踏上這趟宇宙勇的旅 程，為下半球季全力衝刺!