動漫展倒數中！搶便宜「挑這時」入場 還有5場壓軸活動
▲動漫展進入倒數階段，今（30）日仍有許多粉絲到場，知名出版社人潮依舊排好排滿。（圖／記者鍾怡婷攝）
記者鍾怡婷/綜合報導
2023-01-30 19:37:19
為期五天的「第11屆漫畫博覽會」將於1月31日 （二）閉幕，尤其想搶便宜、駐足不捨的漫迷們可得把握最後一天，根據業者透露，動漫展場為當日撤場，部分出版社不想搬運未售完的商品，就會跳樓大拍賣出清，建議約莫中午到會場，最有機會撿到便宜。此外，雖然是倒數最後一天，但精彩活動不間斷，壓軸登場的有「Shining Star Project」旗下日系偶像團體的參場演出，以及無碼寶貝、月讀偶像部女僕偶像演出，總計共五場。
睽違3年擺脫疫情的限制，台北國際動漫節盛大登場，首日參觀人潮為9萬5000人次，今（30）日開展第四天參觀人潮達6萬5千人次，四日累計參觀人潮達40萬5千人人次，創下歷年來最高的參觀人數。明日將迎本屆動漫展最後一日，業者也透露，場館會當天撤場，部分廠商會出清大特賣，因此可以選擇在中午12點進場搶便宜，鄰近關門時間則會陸續開始清場，超值商品也將所剩無幾，不過實際活動、優惠還是依出版商會場為主。 ▲多數會場限定商品已銷售一空，不過最後一天有機會搶到出清優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
其中，木棉花表示最後一天不會有出清活動，不過下午4點在攤位小舞台將舉辦拍賣活動，提醒粉絲千萬別錯過；東立最後一天同樣是全館85折優惠價格，目前會場限定商品已完售；台灣角川展期最終日特別加碼優惠，會場限定加價購《歡迎來到實力至上主義的教室》膝上毯、變形頸枕，兩款合購贈送全套新年祈福賀卡乙組。此外，記者實際走訪會場，有不少一番賞剩下籤數已不多，相當值得全包衝最終賞。
而最後一日除了可以搶優惠外，還有A舞台三場活動及B舞台二場活動壓軸登場，A舞台12：30至14：00「蒼井あかり 」、「銀河パルス」、「花咲＊Chloris」日系偶像LIVE舞台；A舞台14：30至16：00「やわらx あいり」、「木苺FRUCTOSE」日系偶像LIVE舞台；A舞台16：30至18：00「葉月あすか」、「初恋Eternal」日系偶像LIVE舞台。B舞台14：30至16：00「無碼寶貝」攜手魔女學院的「戀雪&林檎」，帶來精彩的樂團演出；最後B舞台16：30至18：00月讀女僕咖啡偶像部「ワクチンエンゼル」女僕偶像演出，最後一天可得抓緊腳步，否則錯過只好等明年了。
▲台北國際動漫節為期五天，天天都有精彩的活動演出。（圖／台北國際動漫節） ▲台北國際動漫節為期五天，天天都有精彩的活動演出。（圖／台北國際動漫節）