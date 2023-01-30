解禁日本公民簽證 中國外交部：應取消對中歧視性限制
中國駐日本大使館昨（29）宣布，即日起恢復審發日本公民赴中普通簽證，而距離中國1月10日公布暫停審發僅短短20天，而日本政府則尚未取消對自中國入境者實施的防疫措施。中國外交部發言人毛寧今喊話，強調應當取消針對中國的限制性、歧視性限制措施。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本政府自中國宣布解封後加強對中入境人士的檢疫要求，包含要求從中國入境旅客提交陰性的新冠病毒檢測證明，直到入境後再檢測，並要求航空公司不增加中國直飛航班的班次、航班要降落在數個指定機場等。
中國外交部發言人毛寧在記者會上被問及，中方先取消對日本的所謂反制措施，是否意味中方現在可以理解日方的防疫政策，也不再會要求盡快取消該措施等問題，毛寧對此強調，中國一貫堅決反對將疫情防控政治化，認為應當取消針對中國的限制性、歧視性限制措施，「中方願同各方一道，為中外人員的正常往來創造更多的便利。」
不過對於中國停發簽證才20天就解禁，日本資深媒體人矢板明夫直言，由此能看出現在中國外交最近中心思想混亂、政策方向調整迅速，加上自從外交部發言人趙立堅被調離之後，戰狼外交似乎開始消停，「大家應該注意的是，或許不是戰狼消失了，而是戰狼披上羊皮了。」