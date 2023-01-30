名家論壇》單厚之／「活棋」陳建仁終於落子

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蘇貞昌的姿態之高，比起修憲取消「閣揆副署權」前的郝柏村，有過之而無不及。即便當年的郝柏村，也不會講李登輝是「崇禎」。而蔡英文還在這樣的氛圍下，以「支持我的最大力量」、「推動台灣進步的重要力量」、「化不可能為可能」、「最有魄力、最有執行力、最會做事」等完全正面的字眼，肯定「這位最敬重的政治前輩」。
蘇貞昌即便把話講到這麼難聽，姿態如此僭越，蔡總統仍找蘇貞昌商議內閣閣員去留，最終被認為是蘇貞昌人馬的閣員也大量留任，蘇貞昌在蔡英文心中的份量和實力，可見一斑。
蘇貞昌吃定了蔡英文需要自己，蔡英文這次的內閣改組的混亂，也是史上從所未見。不談蔡英文對於蘇貞昌是否去職的猶豫和反覆，單單是確認閣揆去職、卻沒同時宣佈繼任人選，導致行政部門進入一種「類看守」的權力真空狀態，這是以往從來不曾發生過的事。
舊的確定去職，新閣揆不知道在哪裡，行政部門群龍無首。結果過年期間蘇貞昌沒有任何公開行程，蔡英文親自跑多個視察行程，就連春節疏運也要自己去看，被酸為「另類代理院長」，這種尷尬的處境，也是蔡英文自找的。
新閣揆陳建仁是民進黨「永遠的活棋」，從選台北市長、防疫指揮官、民進黨主席、和賴清德徵總統候選人，每一個位置都傳過他。只要蔡英文有需要，每個位置陳建仁就都是最適合的人選，無論是陳時中競選總部主委還是閣揆，陳建仁都無所不能。
但「活棋」的價值和威脅，就是因為沒有真正的落子，一旦落到棋盤上，就是過河卒子，沒有任何的回頭路，只能一條道走到黑。陳建仁落子之後，蔡英文就是底牌出盡，沒有任何「活棋」可以威嚇黨內其他勢力。
當然，蔡英文和民進黨會聲稱，只要陳建仁做得不差，就有無限的可能。但從陳建仁「借調」一事來看，顯然蔡英文和陳建仁顯然並沒有足夠的信心。
正如政院所說，「借調」制度行之有年，但閣揆是《憲法》明訂的全國最高行政機關首長，一個最高行政機關的首長如果還有其他更優先的利益、更高的價值，是件很奇怪、矛盾的事情，也難免讓人覺得閣揆還會有其他的想法。當年郝柏村為了當閣揆，不惜辭掉上將終身職，而如今陳建仁居然還要從中研院借調，感覺就很小鼻子小眼睛，完全不像是有大抱負、大志向的樣子，讓人民難以寄予期待。
陳建仁的借調讓人看破手腳，如果連當上閣揆都還捨不得中研院的那個位置，怎麼可能會對政治有更多的想法？難道將來有一天蔡英文要陳建仁挑戰賴清德，陳建仁也還要借調嗎？陳建仁終於落子了，但蔡英文卻把陳建仁下成一步臭棋，再也不會對賴清德或任何人造成絲毫的威脅。這步棋，其實不下遠比下的好。
●作者：單厚之／資深媒體人
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