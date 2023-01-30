健身完發現異常腫塊？　竟檢查出疝氣

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疝氣有哪些成因？有哪些症狀？疝氣由肌肉或筋膜弱化缺損的區域裂開擠出造成，大部分發生在腹部，特別是下腹部，由於生理結構上較難鍛鍊，周圍組織較難形成足夠的保護，致病原因可能是肌肉以及筋膜受傷、退化、先天性筋膜缺損等等，並且長期或突發性的局部增壓，就可能會造成疝氣，例如久站、粗重工作、肥胖、長期便祕、長期咳嗽、打噴嚏等等。因為壓力加上肌肉或筋膜的破洞或缺損，器官或組織會因受壓就會順著通道，從這個開口或薄弱的區域擠出，但根據患部不同，疝氣不一定會產生疼痛感，甚至有的疝氣可能無症狀。
但幾乎所有疝氣都可能會影響到疝氣孔周圍的肌肉組織，並且絞勒、移位器官，導致移位器官的血液循環被阻斷，最常見的是當患處從缺口隆起，疝氣中的血管受到壓迫，造成血液減少或無法循環。並且疝氣在腹壁缺口的血液供應受到勒壓阻斷，血液無法透過循環將氧氣輸送到組織，組織的血液無法回流，就是所謂的「嵌頓式疝氣」，會造成移位器官的缺血性壞死，有生命危險，這時就要馬上進行治療或手術，所以只要發現有疝氣一定要盡快就醫，避免疝氣進一步擴大傷害。
常見的疝氣：
- 腹股溝疝氣（鼠蹊部）
- 切口性疝氣（因為以前開過刀）
- 股疝氣（鼠蹊韌帶下方）
- 臍疝氣（肚臍）
- 食道裂孔疝氣（腹部上方）
疝氣病患雖好發於男性族群，但女性因剖腹生產而發生疝氣的情況也不少，近來健身風氣盛行，也有因練舉重一下子負重太多而擠出疝氣的病例。
此種案例的發生可能會在受傷的術後復健，一次性超量訓練時發生，或者是長期做粗重的工作、老煙槍、慢性咳嗽者，這些患者的腹部筋膜不健康，又長期承受突發劇烈運動，就非常容易產生職業病、運動傷害，產生疝氣的機率也隨之提高。
但一般民眾無須太過擔心健身會不會產生疝氣，若是讓腹部、髖關節等周圍肌群經過適量的良好訓練，反而能夠強化周圍肌群與筋膜彈性，能夠減少與避免疝氣的發生。
疝氣有哪些手術治療方式？黃奕竣醫師也分析了傳統及腹腔鏡手術之差別，傳統手術的方式直接把傷口打開、分離沾黏、把腹壁缺口縫起來的方式，但復發率卻有 63%之高。但若在皮膚與腹壁之間，多用一層沒有張力的人工網膜修復，可以降低復發率到 10~20%。但這種傳統手術方式，皮下組織就要清掃出大出缺口好幾倍的空間來鋪下夠大的網膜，所以開刀傷口就會很大。若是在 3~15 公分的腹壁缺損的疝氣，部分的醫師會用腹腔鏡修補，只需要開3個小洞共約3公分，不但傷口小且恢復快。目前台東馬偕外科已使用腹腔鏡，解決了很多民眾的疝氣問題，提供民眾更優的疝氣手術選擇。
手術後的病人需特別注意疝氣發生！呼籲曾經動過開腹手術病人：平均有 10~30％ 的機率發生腹壁切口疝氣，八九成在術後 6 個月到 3 年中間發生，要特別小心!一般建議術後一個月避免劇烈運動、腹部出力、並用束腹帶，來減少疝氣發生。
資料來源台東馬偕紀念醫院黃奕竣醫師：https://ttw3.mmh.org.tw/news_view.php?id=1144
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56579
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