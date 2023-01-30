Tesla Model 3車主如何看待Hyundai Ioniq5、Kia EV6與電動車發展？

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如前文所說的，在Tesla在電動車領域發展多年後，其他傳統車廠直到近三年才漸漸加大電動車開發力道，而面對傳統車廠投入，Tesla在推展新車似乎未受到太大影響，依舊照著自己的節奏在走，尤其首款上市的Model S，問世至今已經十年，除了陸續幾次的軟體更新，也未看見有啥改款跡象，即便如此，Tesla靠著入門的Model 3，在去年之前，於全球都算是有所斬獲；而在眾多傳統車廠中，近期於全球電動車市場中最火紅的就屬Hyundai Ioniq5與Kia EV6，獲獎無數，戰鬥力十足，為此，我們想知道在Tesla Model 3車主眼中，是如何看這兩款廣受好評的韓系電動車，特邀請喜愛車，並於2022年第一季購入Model 3 LFP〈後驅基本版〉的黃先生，試試Hyundai Ioniq5與Kia EV6，並分享其心得。
而本次邀請的Tesla Model 3車主黃奕，從事於紡織業，在此之前，曾擁有過Toyota Altis、Skoda Fabia Combi等車款，同時除了現有的Tesla Model 3，也還另有一輛公務使用的Toyota Sienta，而家中則是陸續使用過Mercedes-Benz E350 CDI、GLE43 Coupe、E-Class 320CDI與現有Lexus ES 300h等車款。
至於為何會在2022年選購Tesla Model 3，是以通勤經濟性、使用成本與妥善率為主要考量，由於黃先生居住於新北市淡水，而工作地點則在桃園觀音，每日通勤里程都是100公里起跳，在Model 3未交車前，以最常使用的Toyota Sienta為例，平均一個月加油成本就約達13,000元左右，而換駕駛Model 3後，每月電費約為3~4000元，相當於只有原本的約1/3，加上電動車的幾乎不需要保養的特性，使用與持有成本上大幅降低，加上先進的半自駕輔助系統，讓他整體對Model 3的使用上算是相當滿意。
接著在分別體驗兩款新世代的韓系電動車後，黃先生又有何看法呢？
由於業務需求，黃先生有時需要運載布料樣品，所以最初決定購車時，第一考慮的車型是旅行車，但最終還是如前述地在通勤經濟性考量下，選購Model 3；所以，在兩款韓系電動車的里程性能皆符合需求下，他先由布料運載能力審視兩款韓系電動車，由於每匹布料長度都超過一米，所以在縱向可利用空間上，三款電動車可說是大同小異。
再回歸車輛本質面，黃先生對於Ioniq 5的駕駛心得是，其加速調性與平時駕駛的Model 3 LFP〈後驅基本版〉相當，迴轉感則與先前的Fabia Combi近似，底盤路感佳，行路舒適性比Model 3好，Model 3懸吊設定太像改了避震器，黃先生、習慣駕駛歐系高級車的父親乘坐後，還以為車壞，Ioniq 5整體駕駛起來比較輕鬆，只是鋪陳比較年輕化的車內操作介面需要一點時間適應。至於EV6，車內介面較接近現有的一般燃油車，使用上較容易上手，質感也好一些，駕駛起來煞車感覺比較利，反觀Ioniq 5則是比較線性，而路感上EV6比Ioniq 5還要再更舒適一些。
最終黃先生以車主身分分析市場，他認為目前會選擇Tesla的消費者，主要就是想要跳脫傳統燃油車，而且一旦購入Tesla、習慣Tesla後，再回頭選擇傳統燃油車，甚至其他品牌電動車的機率不高，就像使用Apple手機或一直習慣開某個品牌汽車的人，建立一定品牌忠誠後，就會一直使用該品牌產品，所以他也認為目前高級品牌紛紛投入電動車市場，會被吸引的絕大多數應是原品牌使用者，所以未來電動車市場應會如同智慧手機般，走向Tesla與非Tesla兩大陣營壁壘的態勢。而在台灣，Tesla目前另一個優勢是，現階段充電站的數量相對較多，這他與不少消費者即便購車時知道有不少傳統品牌電動車即將引進，仍最終選擇Tesla的主因，因此，眾車廠在這電動車開始百花爭鳴的時代中，要搶得大餅先機，現有充電站數量與建構速度，應會是左右消費者選購時最重要的關鍵了。
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