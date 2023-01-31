輕量化高階動力之BMW M3 CS正式亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀
BMW M3 CS基礎機械架構大致就是與M4 CSL相仿，差別大概就是一款是四門房車，一款是雙門跑車。動力系統同樣搭載舉有M TwinPower Turbo 技術的3.0升直六渦輪增壓引擎，並大量導入源自賽車之科技，可輸出550hp/6,250rpm最大馬力與650NM/2,750-5,950rpm最大扭力，搭配八速 M Steptronic 變速系統與具有多種模式的M xDrive四輪傳動系統，使新M3 CS的0-100km/h起步加速成績為3.4秒，0-200km/h加速則為11.1秒，以四檔自80km/h加速120km/h只要2.6秒，在標配 M Driver's Package下，電子限速之極速為 302km/h。
新M3 CS亦搭載有Active M 差速器與M動態模式的 DSC動態穩定控制動態穩定系統，具備多種動態模式外，搭配具有電子多片離合器之M xDrive四輪傳動系統，不僅會主動分配前後軸之輸出比例，在4WD Sport模式下，可最大限度地將驅動力分配到後軸，並可將DSC系統完全關閉，切換至2WD模式，讓驅動力完全傳輸到後軸，徹底解放其飄移能力。此外，在Sport或Sport+模式時也都會營造不同地聲浪，提供絕佳聽覺快感。
在底盤設定上，M3 CS懸吊皆具M運動化設定，並配有電子阻尼可調之主動式M避震系統，可變比率的 M Servotronic 轉向系統。煞車部分則是搭載M碳陶瓷制動系統，煞車卡鉗可選擇紅色或金色烤漆，採前六活塞、後單活塞設定，提供精準制動性能。胎圈配置尺寸為前：275/35 ZR19，後：285/30 ZR20，並標配M專屬的多V型鍛造輕合金輪圈。
就如同M4 CSL，M3 CS在包括：車頂、引擎蓋、前側進、前下擾流翼、後視鏡蓋、尾翼與後下分流器，以及在車內所有飾板、方向盤換檔撥片都使用了CFRP碳纖維強化塑料材質 ，加上整體輕了4kg的鈦合金排氣尾段，以及Carbon 桶形座椅，都達到輕量化效果。
而為了強化剛性，在引擎室中裝設了一套專用輕量化結構拉桿，懸吊系統也導入了鑄鋁部件減輕重量，並藉由數位化模組，調校出足以滿足各種激烈操駕的懸吊幾何設定。
M3 CS除了提供多種專屬車色外，並在雙腎水箱護罩用上紅色邊框，以及在水平格柵上嵌上M3 CS徽飾，且全車的M3 CS徽飾都採黑色搭配紅色邊框設計，以彰顯身份。而M3 CS外觀上的另一個亮點，是LED日行燈亮起後並非白色，而是黃色調，靈感是源自GT賽車設計。
座艙中，最大亮點當屬前座配置的Carbon 桶形座椅與採BMW M GmbH 顏色編織條紋圖案的M安全帶，以及大量使用的碳纖維強化塑料飾板，車內以黑色為基調，並在縫線予椅面等部分用上紅色搭配，另在座椅中嵌有CS銘牌、前座扶手繡上CS字樣，以及配上有M3 CS字樣之門檻來彰顯身分。方向盤則是用了Alcantara材質包覆。
同時M3 CS也標配了iDrive 8.0系統，配有12.3吋數位儀錶與14.9吋中央觸控多功能顯示幕，同時也標配了BMW Live Cockpit Professional，內建包括：BMW地圖導航系統、BMW智慧個人助理、智慧手機連結、無線充電板和WiFi 功能。另可選配具有M專屬數據顯示功能之抬頭顯示器與BMW行車紀錄器。
由於BMW未表示M3 CS將生產多少輛，所以台灣能有多少配額，暫時仍不得而知；目前，在M3 CS首波訊息中，也公布了部分國家的建議售價，其中銷往美國價格為117,800美元。