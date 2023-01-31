18縣市低溫特報！全台凍番薯 週四起2波變天時間點曝光
中央氣象局指出，今（31）日各地依舊是晴朗穩定的天氣，目前各地各地氣溫明顯偏低，氣象局針對18縣市發布低溫特報，包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、臺南市、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；臺北市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣有10度以下氣溫發生的機率，請民眾多加注意。
編輯中心/綜合報導
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨台灣上空晴朗；無降水回波；無降雨。冷空氣續減弱，「強輻射冷卻」加持，截至5：13本島縣市的平地最低氣溫又比昨晨略低，其前3依序為新竹（關西鎮、 峨眉鄉）4.0度，桃園（大溪區）4.5度，苗栗（西湖鄉）4.6度。其他各地區平地最低氣溫：中部(雲林崙背鄉)5.6度，南部(台南下營區)6.5度，東部(花蓮壽豐鄉)7.3度。
吳德榮表示，最新(30日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明（1日）兩天乾冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間「強輻射冷卻」加持，明晨本島平地最低氣溫仍在6度左右，還是非常冷。此外，今、明兩天日夜溫差皆非常大，有心血管疾病及年長者仍應特別注意保暖。今日各地區平地氣溫：北部6至24度，中部6至26度，南部7至27度，東部8至24度。
吳德榮指出，週四（2日）東北風影響，北海岸、大台北東側及東半部雲量增多，轉有局部短暫雨，新竹以南晴朗穩定；北台稍轉涼，中南部影響不大。週五（3日）東北風減弱，氣溫略回升，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率。
週六（4日）、下週（5）日另一波鋒面接近，北台稍轉涼，中部以北轉有局部短暫雨，下週一(6日)鋒面北移，天氣好轉，氣溫回升。週四起短波變化快速，模式持續微調，應續觀察。（編輯：孫唯容）