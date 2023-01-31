各國軍援烏克蘭！誓言摧毀、繳獲西方戰車 俄企祭巨賞
近期包含美國、德國在內的西方國家，陸續宣布加碼軍援烏克蘭，包含豹2式（Leopard 2 ）與艾布蘭（M1 Abrams）主力戰車，增加烏軍對抗俄國入侵力道。然而，有俄國企業為了力挺國家，不惜祭出重賞，聲稱誰先摧毀或繳獲西方國家製造的戰車，就可獨得該公司提供的500萬盧布（折合新台幣約216萬）獎金。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，俄羅斯公司「Fores」正對俄國軍人祭出重賞，承諾為第一輛被摧毀的豹2式或艾布蘭提供500萬盧布獎勵；若是沒搶到頭香也沒關係，之後每打一輛就有50萬盧布（折合新台幣約21萬）。
據了解，「Fores」總部位在烏拉（Urals），是一家化學品製造商。
除了戰車，該公司也補充稱，如果今後烏克蘭得到其他國家援助的F-15或F-16戰鬥機，Fores也將向擊落第1架戰機的士兵提供1500萬盧布（折合新台幣約648萬）的豐厚獎勵。
俄烏戰爭2月就將屆滿1年，美國、德國及其他國家正準備提供基輔先進戰車，幫助烏克蘭在春天反擊俄軍。德國上週表示，將向基輔提供14輛豹2戰車，並允許其他歐洲國家向烏克蘭交付德國製造的坦克；美國也宣布將向烏克蘭提供31輛艾布蘭坦克，雖然可能需要幾個月的時間才能交付。
對此克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則威脅，這些戰車將會在前線被「燒毀」。