又是他！北台中城隍廟天公爐遭埋生雞頭 慣性嫌犯落網了
北台中城隍廟天公爐在大年初九「天公生」前夕突然發爐，廟方於28日整理天公爐時，赫見遭人惡意埋入生雞頭，報警後怒斥「會有報應」，台中市警方經調閱監視器後掌握涉案人身份，於30日上午9時許，循線前往大里地區逮捕呂姓嫌犯到案，而他也是近幾個月來，接連在中南部地區多次埋下生雞頭的男子，遭逮後還辯稱自己是「為了還願」，遭公然侮辱壇廟罪嫌送辦。
編輯中心／綜合報導
據了解，北台中城隍廟在本（1）月28日因天公爐突然發爐後，立即派員清理，不料卻在香爐內發現遭人埋下生雞頭，趕緊通報警方，並同時上網PO文痛批「舉頭三尺有神明，竟敢在城隍爺面前的天公爐埋雞頭，老神在在顯神威，天公生前夕直發爐」、「奉勸這位人士，知錯能改，回頭是岸，你的行為破壞不了任何事、傷害不了任何人，相對的會傷到自己，做出對神不敬的事，會有報應的，只是時機未到，收手吧！」。
台中市警方獲報後，經調閱監視器迅速涉案人身份，依循車牌在初九天公生當天上午9時許，前往大里地區逮捕呂姓嫌犯到案，據指出，呂嫌非首次犯案，前幾個月多次在台南、台中、彰化等地，接連犯下10餘起類似案件，當天遭逮時，呂嫌還辯稱自己是為了「還願」，家屬更是宣稱其精神狀況不穩定，未就醫才會不斷做出脫序行為，警方訊後仍依公然侮辱壇廟罪嫌函送台中地檢署偵辦。（編輯：林莞茜）