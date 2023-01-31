盼日成為領頭羊！駐日代表謝長廷：台日是和平共同體

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謝長廷在專訪前半段談及他留學日本京都大學的歷程。他說，會從事台灣民主運動，成為美麗島案辯護律師及民進黨的創黨元老等，與他受到京都大學「在野、反骨精神」傳統校風的薰陶有極大的關係。
他談到台日關係時指出，大家常說台日是命運共同體，其實更是和平共同體，日本除了必須增強國防等力量外，更不能放棄和平。
他認為，中國一直說台灣是中國的核心利益，其實和平才是國際社會的核心利益。國際社會、非政府組織（NGO）或個人都必須有這項認識，「共產主義是沒有愛的力量，而和平則是有愛的力量」。
他指出，日本憲法強調的是和平主義，日本也是唯一遭遇原子彈轟炸的國家，最有資格扮演領導的角色，保護全世界的和平。
他進一步指出，日本很有可能成為聯合國安理會的常任理事國，東南亞國家及許多國家期盼日本發揮領導力，日本應更有自信。
他強調：「沒有力量的和平主義就是悲劇」，日本不是霸權主義而是和平主義的領導，和平如果缺乏力量、沒有行動，就僅是一種和平論述而已。
日本首相岸田文雄多次公開強調「絕不允許憑藉武力片面改變現狀」。對此，謝長廷說：「萬一有人如此做，該怎麼辦呢」，他認為，保護和平的人要團結，集結國際力量予以制裁，才會有力量。
在言及台日關係時，謝長廷指出，中國自古強調「遠交近攻」，鄰國間衝突、打仗多，綜觀亞洲經驗，大部分的鄰國關係都不好，但台日這種鄰國友好關係可謂少之又少，足以做為世界和平的典範，推廣到全世界。
聽到謝長廷的論述，林建良表示，感覺現在的謝長廷不僅是政治家謝長廷，也是哲學家謝長廷，愈來愈接近哲人政治家前總統李登輝。
他補充介紹，謝長廷擔任駐日代表6年多以來，對日本懷抱很深的情感，走訪日本全國各地逾3次，對地方的認識頗深，對日本有很深的愛，且全力在維繫台日的連結。
林建良是旅日台僑，本業是醫師，長期維護旅日僑民權益，致力促進團結合作，2017年獲僑委會頒贈「二等華光專業獎章」。
藤井在講評中指出，謝長廷在節目上所闡述的觀點已超越政治人物的層次，根本就是哲學家，而且所言具有很高的實踐性。他稱讚說，訪談謝長廷與以前訪談李登輝時的感覺重疊，內容超乎預期，受益良多。（編輯：韋樞）1120130