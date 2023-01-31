林右昌今接內政部長！深夜PO千字文　點破民進黨敗選主因

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林右昌說，疫情三年，台灣的國家總體經濟表現非常非常亮眼，履創新高成就傲視全球，但總體經濟表現好，是因為航運與資通訊電子等進出口產業大幅成長，實際上我們週邊有很多中、小、微型企業行號受傷損失慘重，重傷、倒閉或歇停業的不計其數，許多夥計兼老闆的小企業主，因為抵抗疫情最後搞到倒閉歇業，不僅把數十年積累的家當賠光，還因此背上負債，現在生活得很辛苦。
林右昌直言，當媒體大肆報導經濟成長率多少，某大企業賺了多少錢，某公司年終獎金50個月優於去年40個月時，只會讓這些受創的中小企業主更加無奈與氣憤，讓因疫情而失業被迫轉業的勞工朋友們產生更強烈的相對剝奪感，怎麼差這麼多，其中很多是年輕朋友，這不僅是經濟問題，也產生社會階層磨擦，衍生出社會問題。
林右昌表示，這些小企業主有很多都是民進黨長年的支持者，這些年輕朋友很多過去也都投給了小英總統，但是三年疫情，讓貧富差距變大，讓社會相對剝奪感變大，情緒的累積讓所有不滿的問題都被放大，他個人覺得，這才是民進黨去年底敗選，最重要的政經與社會因素。
林右昌說，不能讓受災的中小企業主，特別是內需與服務產業獨自面對問題與困境，應要幫忙解決問題並創造希望，在疫情即將全面解封復甦的時刻，盡力集中資源大力幫忙，讓他們能夠趁機搭上經濟復甦列車，擺脫困境重新復業、振興起來，把疫情三年損失再賺回來。
林右昌也強調，這個時機點很重要，也是民進黨重新建構社會支持基礎的關鍵，「否則，再漂亮的經濟數字，對人民依舊無感，接下來就一起加油，努力來解決人民的問題吧！」（編輯：孫唯容）