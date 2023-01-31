搶救人口！四川開放「未婚生育登記」 強調非鼓勵不結婚
中國四川省將在下月修訂生育條例，開放未婚者登記生育及數量限制，並簡化生育登記的要求等，希望能挽救持續下降的生育率。此消息一出引發熱議，甚至有中國民眾直言「亂了套」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《美國之音》等外媒報導，四川省衛健委28日對2019年出台的《四川省生育登記服務辦法》進行修訂，從2月15日起，取消對登記對象是否結婚的限制條件，將「夫妻應當在生育前進行生育登記」更改為「凡生育子女的公民，均應辦理生育登記」，並取消辦理生育登記時生育數量的限制。
不過對於這項政策修訂，中國網友看法不一，批評者認為，這等於是在鼓勵非婚生子，甚至是外遇或代孕，為了提高生育率而不考慮社會安定，將會自食惡果，直言：「即使此政策的出發點不是這樣，但勢必會導致這種現象的增加，真的亂了套了」。
報導指出，中國的人口在2022年出現60年來的首次減少，預計將開啟人口下降的趨勢，迫使當局祭出獎勵及措施，希望能穩住人口增長。
面對外界批評，四川省衛健委回應時強調，新政策並非是鼓勵人民「不結婚生孩子」，而是為了保證「未婚先孕」人群的權益，讓她們在完成生育登記後，就能享有一些婦幼保健的服務，目前已有其他省份實施類似做法，也和「上戶口」沒有關係。