因應核子威脅　美國與南韓將舉行桌面模擬演習

（中央社首爾31日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天表示，美國與南韓將舉行基於討論的演習行動，以因應核子威脅。 我是廣告 請繼續往下閱讀 奧斯汀在聯合新聞通訊社（Yonhap News Agency）刊登的專欄中寫道，華府與首爾將展開「益發複雜、以情勢為基礎的桌面模擬演習，聚焦在朝鮮半島的核子威脅上」。奧斯汀沒有明確說明這項演習將於何時舉行。奧斯汀第3度以國防部長身分訪問首爾，期間他將與南韓防長李鐘燮和總統尹錫悅見面。奧斯汀寫道，他這趟訪問的目的在深化合作並討論維安挑戰，並再度向南韓重申，美國所做出的「擴大嚇阻」承諾是「堅若磐石的」。朝鮮半島的軍事緊繃局勢去年急遽攀升，北韓幾乎每個月都展開違反制裁的武器測試，包括發射最先進的洲際彈道飛彈。北韓領導人金正恩最近也呼籲大幅增加平壤的核武數量，他去年也宣布北韓作為核武國家的地位「不可逆轉」。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120131TikTok執行長3月赴美國會作證 共和黨關切安全隱私美國COVID-19疫情緊急狀態 將於5月11日結束拜登不援烏克蘭F16將訪波蘭 法荷考慮提供戰機巴西前總統波索納洛申請新簽證 盼續留美國